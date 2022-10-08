Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл взрыв грузовика, приведший к обрушению двух пролётов переправы. Взрыв также привёл к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, ехавшего рядом в это время в направлении Крымского полуострова, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет России.

Отмечается, что пострадавших нет. Движение на мосту приостановлено, судоходство в Керченском проливе продолжается.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и ликвидации последствий. Руководители МЧС и Минтранса РФ выехали на место происшествия.

Крымский мост имеет длину 19 км. Его строительство было начато после присоединения Россией Крыма в 2014 году. Автомобильная часть моста была введена в строй в мае 2018 года. В декабре 2019-го пошли первые поезда по железнодорожной части.