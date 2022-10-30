Россия с воскресенья бессрочно приостановила участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов, заключённых при участии Турции и ООН. Об этом заявили министерства обороны и иностранных дел РФ.

В заявлении Минобороны говорится, что утром 29 октября «киевский режим» совершил «террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда» на военно-морской базе в Севастополе.

И Минобороны, и МИД сообщили, что действиями украинских вооруженных сил руководили «британские специалисты».

По данным Минобороны, атака была отбита, беспилотные летательные аппараты и морские беспилотные аппараты были уничтожены. При этом незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов „Северный поток-1“ и „Северный поток-2“», — говорится также в заявлении Минобороны РФ.

«Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в „черноморской инициативе“, и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок», — отметили в МИДе РФ.

Министерство обороны Великобритании назвало эти утверждения «ложью эпического масштаба». В его заявлении говорится: «Чтобы отвлечь внимание от собственных провальных действий в ходе незаконного вторжения в Украину, российское Министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений эпического масштаба. Эта придуманная история больше говорит о спорах, которые идут в российском правительстве, чем о Западе».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия должна отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке. Это решение «ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимых для преодоления глобального продовольственного кризиса зерна и удобрений», отметил он.

Международное соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов было подписано Украиной, Турцией, Россией и ООН 22 июля в Стамбуле. Первый сухогруз покинул одесский порт 1 августа.