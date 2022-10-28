Ещё на этапе реконструкции улицы Ахмада Дониша в Ташкенте было очевидно, что она будет неудобной как для пешеходов, так и для многих водителей. Реконструкция завершилась в 2020 году, к открытию новых станций Юнусабадской линии метро. Проезжая часть была расширена за счёт широкой аллеи в центре улицы. После того, как улицу посетил президент Узбекистана, её открыли. С тех пор реконструкцию критикуют и специалисты, и обычные жители. Однако власти признавать ошибки не торопятся. Эта картина, впрочем, характерна и для других обновлённых улиц в городе.

Главной проблемой улицы стала её совершенная неприспособленность для пешеходов. Наличие пешеходных переходов без светофора через 12 полос — немыслимое явление для большинства стран, но нормальное для Узбекистана — создаёт огромный риск жизни людей. И это лишь одна проблема. Корреспонденты «Газеты.uz» отправились в Юнусабадский район, чтобы испытать улицу.

Улица «АД»

Улицу Ахмада Дониша многие юнусабадцы называют говорящими инициалами — АД.

В будний полдень на перекрёстке у торгового центра Mega Planet машин и людей не столько же, как в час пик, но и немало. Автомобили несутся, будто наперегонки, водители периодически сигналят. По воспоминаниям жителей, наличие здесь аллеи и более узкая проезжая часть сдерживали водителей, которые интуитивно ехали спокойнее. Фактически они делили улицу с пешеходами «по договорённости»: людей, переходящих улицу, было лучше видно, а аллея служила широким островком безопасности, где пешеходы могли отдохнуть.





Пробок на улице от перекрёстка у торгового центра до Ташкентской кольцевой автодороги (ТКАД) раньше не наблюдалось, отмечают жители. Проблема была в основном на перекрёстке. На перекрёстке она и осталась и даже усугубилась. При этом Кабинет министров Узбекистана при реконструкции ставил задачу проектному институту Allegro Develop Project и турецкой KALYON ULAŞTIRMA, которые занимались работами, предотвратить заторы.

«Турецкая фирма проектировала улицы в Стамбуле и Кайсари, участвовала в проектировании маршрутов Metrobus — это линия скоростного транспорта в Стамбуле, по которой ездит гибрид автобуса и метро, — сообщил „Газете.uz“ инженер Allegro Develop Project Комил Тулаганов. — При проектировании улицы Ахмада Дониша эта компания параллельно разрабатывала также транспортный мастер-план города Ташкента».

Мастер-план турецкая компания в итоге так и не создала. Улица Фергана йули, участок Ахмада Дониша от проспекта Амира Темура до объездной улицы Нурафшон, а также перекрёстки на этих улицах под руководством KALYON ULAŞTIRMA превратились в среду, где нет места человеку.





Перейти улицу на перекрёстке у Mega Planet можно только через подземный переход. Однако людям намного удобнее идти по земле, особенно если вы родитель с коляской или пенсионер с тележкой. Тем более что переход не оборудован пандусом или лифтом (отсутствие доступной среды является нарушением закона). Последние два года пешеходы так и делают.

«Переход дороги к базару — теперь это настоящий квест, — говорит местная жительница Наталия Ким. — Спустись туда, пройди сюда, поднимись, поверни туда и снова спустись. Поэтому многие нарушают и перебегают такой сложный перекрёсток».

Прямо у нас на глазах женщина с ребёнком в коляске спешит от Mega Planet к рынку. Половину пути она переходит по «зебре», а дальше, где «зебры» нет и нужно спуститься в подземный переход, она перебегает дорогу.

«Да, так переходить опасно. Но другого способа нет, потому что светофора в этом месте нет, пандуса в подземном переходе — тоже. Приходится с коляской перебегать, пока машин нет», — отвечает Гульназ.





«Моему младшему ребёнку пять лет и он инвалид. Вчера жена, везя его в коляске, пыталась перейти улицу — это невозможно. Мне непонятно, почему издеваются над самыми уязвимыми», — говорит житель района Павел Гуцалов. Семья вынуждена так переходить улицу постоянно.

«Один человек не может нести коляску с ребёнком по лестницам. Зачем убрали пешеход между „Мегой“ и базаром?» — задаётся вопросом Татьяна Сихаева.

Пересечь улицу Янгишахар со стороны рынка тоже непросто. По словам жителя района Игоря Яфаева, сразу после реконструкции регулируемый переход был расположен в удобном месте — достаточно было перейти улицу в одном месте.

Но вскоре «зебру» перенесли ближе к центру перекрёстка. Теперь надо сначала перейти съезд для поворачивающих направо, затем две отдельные части улицы для основного потока, затем — снова съезд для поворачивающих направо.

Зелёной линией отмечено старое расположение перехода. На сегодняшней же «зебре» четыре светофора.



Логика этой геометрии совершенно непонятна. Если бы съезды для поворачивающих направо были сделаны для беспрепятственного поворота, то пешеходы переходили бы улицу «по договорённости» с водителями. Но здесь, а также на каждом следующем этапе перехода улицы установлены светофоры. Их работу не синхронизировали, поэтому людям и машинам приходится стоять, хотя в определённые промежутки времени оба потока могли бы двигаться.

«Когда второй и третий светофоры зелёные, то первый и четвёртый чаще всего — красные. Когда второй и третий горят красным для машин, то полминуты для пешеходов ещё мог бы гореть зелёный, но кому нужен пешеход?» — сетует Игорь Яфаев.

Часть улицы Янгишахар у торгового центра стала односторонней. Водители сначала путались (никто их об этом не предупреждал). Теперь большинство знает, что улица односторонняя, но некоторые продолжают ездить в обратную сторону. Игорь Яфаев считает, что одностороннее движение немного разгрузило перекрёсток. Но теперь параллельные друг другу участки улиц Ахмада Дониша и Амира Темура стали недоступны для автотранспорта.

Чтобы добраться от перекрёстка Амира Темура — Рихсили (круг Кулоктепа) к Mega Planet по основной дороге, вместо 500 метров нужно проехать почти 4 км. Для большинства водителей это значительная затрата времени и топлива, поэтому они предпочитают срезать через квартал.

Из-за значительного перепробега большинство водителей срезает через жилой квартал.

Иначе приходится делать очень большой круг.



«Односторонняя дорога возле „Меги“ — это самое неудачное из проекта, — считает жительница района Виктория Перова. — Все едут через 11-й квартал. Ну как едут, летят. А самое страшное, что летят через сады и школу».

«[На странице ГУВД Ташкента] просили возле 246-й школы установить лежачие полицейские. Сделали, но только один, а возле этой школы очень много раз дети попадали под колёса», — рассказала другая жительница Зуля Касымова-Лукьянова.

Бесконечный ремонт

«Это расширение до шести полос в каждую сторону не решает проблему пробок, хотя бы потому, что дорога у метро „Туркистон“ [из-за обвала проезжей части] сужается до двух полос всего и образуется „бутылочное горлышко“», — показывает на пробку Павел Гуцалов.





Часть дороги здесь провалилась через полгода после открытия. С тех пор ничего не изменилось. «Люди ждали три года, пока строилось всё это. И сейчас опять неудобства, транспортный коллапс. Все едут по боковой дороге, которая тоже волнами пошла», — отметила жительница Наталья Шивалдова.





В Allegro Develop Project заверили, что проблему будут решать. «Нарушения, приведшие к проседанию дорожного полотна и грунта около станции метро, расследованы соответствующей комиссией, созданной Кабинетом министров. На основании заключения, а также соответствующего решения правительства планируется, что ремонтные работы проведёт компания, построившая метрополитен», — сообщили «Газете.uz» в компании.

Русская рулетка

Когда реконструкция началась, жители интересовались, будут ли строить пешеходные переходы. Строители говорили, что здесь строится «скоростная трасса от Ипподрома до Казахстана».

«На мой вопрос, где же людям переходить дорогу, мне ответили, что через подземный переход метро, — вспоминает Павел Гуцалов. — А коляски как через подземный переход спускать и поднимать, ведь пандусов там нет? „Спортом будут заниматься, на руках их переносить“, — так мне ответили. То есть мамы с детьми и инвалиды-колясочники будут заниматься спортом. Такой у них был план».

Кварталы 11−16 Юнусабадского района, расположенные вдоль улицы Ахмада Дониша, тесно связаны между собой социальной инфраструктурой: по обе стороны улицы школы, детские сады, больницы, поликлиники, магазины — всё, чем каждый день пользуются жители. Между собой эти массивы соединены пешеходными переходами. Расстояние между ними составляет 250−300 метров, за исключением 600-метрового отрезка между станцией метро «Туркистон» и ТКАДом, где пешеходных переходов вовсе нет.

Светло-фиолетовым цветом отмечены детские сады и школы.



При этом светофорами оборудованы только пешеходные переходы на перекрёстках. Это значит, что светофоры поставили исключительно для контроля трафика автотранспорта, а не для безопасного перехода улицы пешеходами.

Нерегулируемыми пешеходными переходами часто пользуются школьники. Дети и взрослые также перебегают улицу где придётся. Это предсказуемый результат строительства улицы через жилые кварталы с населением в десятки тысяч как автомагистрали, а не исходя из потребностей людей.

На остановке общественного транспорта до сих пор нет ни павильона, ни скамейки, ни урны.



Пенсионерка Александра Гончарова пожаловалась, что раньше с 12-го квартала детей спокойно отпускали через дорогу в школу, которая находится на 15-м квартале. «Мы сейчас живём от 15-го квартала как в разных мирах», — сказала женщина.

Сегодня при переходе улицы жители вынуждены играть в русскую рулетку даже на пешеходном переходе.

«Мои ходят в 246-ю школу с 11-го квартала… Попробуйте в час пик перейти улицу. Мне однажды пришлось даже рюкзак своего ребёнка кинуть на середину дороги из-за того, что не пропускали… Писали на странице ГУВД Ташкента. Не только я, но и многие жители. Последнее обращение было после смертельного ДТП. Толку нет», — рассказала жительница Зуля Касымова-Лукьянова.

Парень постарше, держа за руки двух младших школьников, перебегает улицу по «зебре», кивая водителям в благодарность за то, что те чуть сбавили скорость и пропустили их.

«У нас люди уже научились: достают телефон и снимают, пока переходят. По идее, если я шаг сделал на проезжую часть, они должны снизить скорость, остановиться и пропустить меня, — говорит Павел Гуцалов. — Этого никто не делает. Некоторые даже ускоряются. В Фейсбуке многие водители спорят, что люди себя ведут так, будто они бессмертные. То есть водители чувствуют приоритет, потому что они из железа, а ты — из мяса. Это реально какое-то выживание».

Водителям тоже страшно

Неправильный дизайн улицы и игнорирование современных подходов к организации движения подвергает опасности как пешеходов, так и водителей. Широкое и длинное асфальтовое поле подталкивает их к езде на максимально допустимой скорости. Большое количество полос и высокая скорость не позволяют вовремя заметить пешехода и среагировать, когда одна из машин остановилась, чтобы пропустить людей.

«Я вам как мама и как водитель говорю: там не пропускают пешеходов. Остановишься пропустить — машины по другому ряду несутся. Я тоже на 11-м [квартале] живу, дочка на 13-м учится, я её сама вожу в школу. Пешком в жизни не разрешу идти», — рассказала жительница Севара.

Планируют ли власти исправлять ситуацию? Да, но по-своему. «На участке улицы Ахмада Дониша от улицы Амира Темура до ТКАД, помимо пешеходного перехода, связанного со входом на станции метро, запроектированы ещё два надземных перехода, — сообщили в Allegro Develop Project. — Строительные работы начнутся после завершения тендера».

«Газета.uz» много раз писала о том, что в городах должно быть как можно меньше надземных и подземных переходов. Это мнимая забота о безопасности пешеходов, по факту создающая комплекс проблем.