Международный аэропорт Ташкента останется в пределах города. Об этом в субботу на презентации проекта генерального плана столицы до 2045 года заявил один из разработчиков документа, заместитель директора по градостроительству и научным проектам института «ТошкентбошпланЛИТИ» Саидазим Шарипов. «Газета.uz» подробно описывала проект генплана.

«У нашего поколения уже есть требование вынести аэропорт за пределы города. Это мировой опыт. На самом деле есть некоторые варианты, но это не планируется реализовывать до 2045 года. В нашей стратегии много вопросов, которые необходимо решить [за 25 лет]. Другое поколение специалистов уже сможет решить этот вопрос», — заявил специалист.

По его словам, сложность перемещения аэропорта за пределы города кроется в нескольких причинах. Во-первых, Ташкент находится на границе с Казахстаном, поэтому перенести объект на север не получится. Во-вторых, с востока Ташкент окружают горы. В-третьих, свободные к западу и югу от столицы территории заняты сельскохозяйственными угодьями.

«Сельское хозяйство — важнейший фактор для нашей страны. Мы не можем рисковать продовольственной безопасностью», — заявил Саидазим Шарипов.

Кроме того, перемещение аэропорта предполагает решение ряда «стратегически важных фундаментальных вопросов, которые нельзя решить за один год». Среди них транспортная, авиационная и военная безопасность.

Предыстория

В 2012 году «Газета.uz» публиковала обзор проекта перспективного плана развития Ташкента до 2030 года. Проектом предлагалось вынести аэропорт на новую территорию в 45 км к югу от столицы, в сторону Джизака. В документе отмечалось, что вопрос о выводе аэропорта за городскую черту по градостроительным и экологическим требованиям поднимался в проектах с 1970 года.

«Комплекс сооружений [аэропорта] расположен в границах города, занимая площадь 520 га, что препятствует развитию города в южном направлении. В зонах, прилегающих к аэропорту, наблюдается высокая интенсивность излучения СВЧ (по замерам в радиусе 200−1500 м нормативные показатели превышены в 25−229 раз). В зоне шумового дискомфорта, создаваемого аэропортом, находится 2200 га, занятых жилыми кварталами, в которых проживает 360 тысяч человек», — говорилось в проекте от 2012 года.

Вопрос переноса аэропорта обсуждался и в последние годы. В феврале 2020 года тогдашний глава компании Uzbekistan Airports Ровшан Исмаилов говорил: «Ташкентский аэропорт находится почти в центре города. В перспективе есть перенос на 30−35 км в сторону Ангрена или Чиназа. Но это в перспективе».

Летом текущего года руководитель Uzbekistan Airports Рано Джураева сообщала, что в подготовленной компанией Стратегии развития аэропортов страны до 2035 года предлагается построить новый аэропорт Ташкента в 30 км от города и развивать его в качестве международного хаба.

«Мы предложили такой вариант. Сейчас это как раз обсуждается главой государства и Кабинетом министров, насколько будет целесообразно строить новый аэропорт», — сказала она.

Глава компании отмечала, что текущих мощностей воздушной гавани (с учётом текущей реконструкции с целью увеличения пропускной способности) хватит максимум до 2027 года из-за невозможности строить новые взлётно-посадочные полосы.