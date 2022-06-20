Президент и Кабинет министров Узбекистана обсуждают целесообразность переноса международного аэропорта Ташкента за пределы столицы. Об этом в интервью проекту Alter Ego сообщила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.

В апреле глава компании представила Шавкату Мирзиёеву концептуальную визуализацию нового фасада аэропорта Ташкента. По её словам, обновление фасада направлено на поддержание темпов роста пассажиропотока.

«Сейчас мы делаем все для того, чтобы поддержать темпы роста пассажиропотока в Ташкенте. Поэтому мы вынуждены быстро, до конца этого года сделать терминал на 2400 пассажиров в час. С единым фасадом, прилётом, вылетом в одном месте, поэтому мы переносим кейтеринг в другое место. Конечно, этого всего нам хватит максимум до 2027 года», — сказала она.

По её мнению, главное «узкое горло» аэропорта — это полосы.

«Сейчас [в аэропорту производят посадку] около 6−7 воздушных судов в час. По нашим прогнозам, в 2025—2027 году будет 13 воздушных судов в час. И полоса уже не сможет обеспечить [приём]. Там две полосы, но [на самом деле] почти одна. Они близко расположены, поэтому не могут одновременно использоваться. Поэтому основное ограничение и узкое горло — взлётно-посадочные операции. А найти земельный участок, чтобы построить ещё одну полосу, негде, потому что там город», — пояснила она.

Рано Джураева в Стратегии развития аэропортов страны до 2035 года предложила построить новый аэропорт Ташкента в 30 км от города и развивать его в качестве международного хаба.

«Мы предложили такой вариант. Сейчас это как раз обсуждается главой государства и Кабинетом министров, насколько будет целесообразно строить новый аэропорт», — сказала она.

Глава Uzbekistan Airports считает, что для перспективы Узбекистана в аэропортовой сфере это очень важный шаг.

«Потому что на постсоветском пространстве и в целом на трансазиатском маршруте нет такого хаба, нет такого аэропорта, где было бы четыре полосы, свободная инфраструктура для того, чтобы развивать трансфертные перевозки. Это обязательное требование. Если этого нет, то никакие авиакомпании никуда не двинутся», — заявила она.

Рано Джураева также считает аэропорты экспортным потенциалом страны.

«Потому что все иностранные авиакомпании платят валютой за своё обслуживание. Поэтому очень важно, чтобы мы развивали в стране именно высокотехнологичный экспортный потенциал страны», — отметила глава Uzbekistan Airports.

О планах в долгосрочной перспективе перенести аэропорт Ташкента за черту города сообщалось ещё в феврале 2020 года.