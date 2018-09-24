В Узбекистане планируется либерализовать доступ к прямому подключению к международным сетям телекоммуникаций, он будет доступен для всех операторов. Эта мера содержится в дорожной карте Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019−2021 годы.

Сегодня доступ к интернету для всех провайдеров страны через свой международный центр пакетной коммутации предоставляет национальный оператор телекоммуникаций «Узбектелеком».

Нормативно-правовой акт, либерализующий это направление, должен быть принят до 1 января 2020 года. К исполнению будут привлекаться средства частных инвесторов и предпринимателей.

Ожидается, что это позволит снизить цены на доступ к интернету для конечных пользователей.

Кроме того, до 1 февраля 2020 года предполагается расширить охват населения широкополосным доступом к интернету, в том числе за счет развития мобильных сетей, работающих по стандартам LTE и WIMAX.

На совещании 19 сентября президент Шавкат Мирзиёев раскритиковал работу в сфере информационных технологий и коммуникаций в Узбекистане.

«Несколько раз с вами (руководителями ведомств — прим. ред.) встречались, но результата нет, скорости нет, привлечение инвестиций по сравнению с 2016 году резко снизилось. Нужно быстро устранить имеющиеся проблемы и ускоренно развивать отрасль, резко увеличить объем инвестиций и экспорта, самое важное, обеспечить положительные изменения в системе в скорейшее время», — заявил он.

Дорожная карта стратегии предусматривает также доведение к 2021 году доли экспорта услуг в сфере технологий и коммуникаций до 4% от общего объема.