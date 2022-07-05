В Каракалпакастане с 26 июня наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, а с 1 июля — и со стационарным. В столице Нукусе и районах республики практически повсеместно не работают терминалы оплаты, банкоматы по выдаче наличных средств, недоступны безналичные расчёты, государственные и другие услуги, которые невозможно получить без интернета.

Ограничения были введены после публикации поправок в Конституцию, где предлагалось изменить статус Каракалпакстана. Люди начали выкладывать в интернет обращения против поправок. Менее чем через неделю в Нукусе прошли массовые демонстрации. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибыв в Нукус, заявил, что поправки принимать не будут. Решение утвердила Законодательная палата Олий Мажлиса. Ситуация в Нукусе стабилизировалась. Но доступ в интернет остаётся ограниченным.

«Газета.uz» 29 июня связывалась с технической поддержкой компаний Ucell и Mobiuz, которые сообщили о неполадках на магистральном канале передачи данных, которые случились 26 июня. В Ucell сообщили, что проблема затронула 90% абонентов в регионе и повлияла на работу всех мобильных операторов. Он не смог сообщить, когда будут устранены проблемы. В Mobiuz сообщили то же самое, опровергнув введение ограничений.

В пресс-службе Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций на наш запрос сказали, что не получали сообщений о неполадках на магистральной сети. В инспекции «Узкомназорат» заявили, что не владеют информацией.

30 июня абоненты, зарегистрированные в Каракалпакстана, получали рассылку от мобильных операторов, которые сообщили об ограничениях в работе интернета из-за «высокой температуры воздуха».

3 июля в Нукусе был корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов. Он испытал на себе последствия отключения интернета, которые влияют на жизнь людей и ограничивает их права.

«Оператор временно отключил мобильную передачу данных»





Утром 3 июня я приземлился в международный аэропорт Нукуса. При посадке в 8:48 телефон уведомил, что оператор Uzmobile временно отключил мобильную передачу данных, как и Beeline. Были доступны только телефонные звонки и SMS.

Чтобы ориентироваться в городе, я предварительно в Ташкенте скачал офлайн-карту Нукуса в приложении Maps.me.

Офлайн-карта Maps.me.

До вылета жители Нукуса рассказали мне, что интернет частично работает через 2G или Edge. Для этого в настройках телефона надо переключить связь в режим «только 2G». Данные в этом режиме передаются с сильной задержкой. Сообщение в Telegram, которое обычно уходил за секунды, могло доходить до адресата 10−30 минут и дольше. Для отправки фотографии небольшого размера мне потребовалось 3 часа.

В воскресенье, на следующий день после окончания волнений в первый день режима чрезвычайного положения, были закрыты почти все магазины, торговые комплексы, кафе и рестораны, особенно вдоль главных улиц. Продуктовые магазины можно было найти на окраине города или внутри жилых массивов.

Режим «только 2G».

Большинство жителей, с которыми я беседовал, объяснили это тем, что из-за отсутствия интернета не работают мобильные платежи и терминалы. Но были и те, кто сказал, что магазины закрыты в целях безопасности из-за возможных новых протестов. При этом за весь день в городе я не заметил ни одного повреждённого здания или магазина.

Возможность обналичить деньги через большую часть банкоматов также была недоступна. Из-за этого жители не могут купить продукты и лекарства, поскольку многие 100% зарплаты получают на карту.

Оплатить услуги через сервисы платежей Payme, Click, Apelsin и другие тоже практически невозможно. Некоторые магазины принимали оплату через USSD-команды в Click.

На улице Миймандос недалеко от аэропорта Нукуса я встретил семью с двумя детьми. Женщина сообщила, что 2 июля они находились дома. Из-за взрывов светошумовых гранат и выстрелов в этот день ей стало плохо, из-за чего она выпила валерьянку. Дети тоже были напуганы, но позже стали играть в войну, повторяя звуки взрывов: «Пах-пах».

«Когда заработал интернет вечером 2 июля, я немного успокоилась. Но карты Humo не работают, мы берём продукты в магазине в долг. Uzcard тоже не работает. Мы зарплату получаем на пластик. Нужно обналичивать деньги, но банкоматы не везде работают», — рассказала она.

Банкомат рядом с центральным рынком. Надпись «Временно не работает».

По её словам, три знакомых получателя пособий по случаю смерти матерей в субботу посещали рынок для покупки продуктов, но не смогли ничего купить и обналичить деньги.

Супруг женщины сообщил, что 1 июля примерно в 21:00 был отключён и стационарный интернет (Wi-Fi). Он заявил, что после прибытия президента в Нукус 2 июля интернет «включили» на несколько минут. Тогда семья узнала, что поправки в Конституцию по статусу Каракалпакстана будут отменены.

Мужчина сомневается, что инициатива о внесении поправок в Конституцию на самом деле исходила от депутатов Жокаргы Кенеса.

Он, а позже ещё один житель сообщили, что после вынесения законопроекта о поправках на обсуждение глава комиссии по реформе Конституции Акмаль Саидов якобы встречался с судейским корпусом в Ташкенте для обсуждения поправок. По его словам, один из каракалпакских судей предупредил Акмаля Саидова, что изменение статуса Каракалпакстана может привести к недовольству в республике. 1 июля пресс-служба Верховного суда публиковала пресс-релиз об этой встрече.

Супермаркет Korzinka в Нукусе.

Большинство торговых рядов у Центрального рынка в Нукусе не работало. Супермаркет Korzinka и торговый комплекс Mediapark были закрыты. Банкоматы Hamkorbank рядом с ним также не работали. При этом банкомат другого банка выдавал наличность, из-за чего там образовалась очередь.

После обеда я пытался купить обратный билет в Ташкент, но авиакасса была закрыта из-за отсутствия связи. Сотрудник ОВД рядом с аэропортом сказал, что кассы аэропорта также не работают, а для вылета из Нукуса необходимо позвонить в Ташкент и попросить знакомых купить обратный билет. Я так и сделал.





После того, как я посетил следственный изолятор в махалле «Кос Кол-4» на окраине города, я пытался поймать такси до центра. Водитель Cobalt согласился довезти по нужному адресу, но в последний момент подбежали женщины, у которых я брал интервью. Они попросили выйти из машины, поскольку не доверяют водителю и считают, что он может быть сотрудником ОВД. В ответ водитель заявил, что он истинный каракалпак и ручается за мою безопасность.

Но его слова не убедили женщин, которые почему-то переживали за мою безопасность. Мне хотели найти такси жёлтого цвета, но в итоге договорились с водителем Matiz, который стоял на обочине.

По дороге водитель рассказал, что на самом деле является сварщиком, но из-за отсутствия интернета не может продвигать свои услуги через Telegram. Он целую неделю был дома без заказов, а когда деньги начали заканчиваться, взял в аренду автомобиль, чтобы работать таксистом.

Вид из такси. Часть улицы перекрыта военнослужащими.

По его словам, другие его знакомые тоже временно стали таксистами, поскольку ограничение связи негативно сказалось на их основной работе.

«У нас всё сложно — люди страдают… Многие ещё потеряли во время протестов своих близких. Мы не думали, что до такого дойдёт», — сказал он.

Водитель сообщил, что ему приходится ездить без путевого листа, так как учреждения по выдаче разрешений тоже закрыты. За отсутствие «путёвки» могут оштрафовать на сумму до 5 базовых расчётных величины (1,5 млн сумов), отметил он.

«Я везу вас за 15 тысяч сумов, но рискую заплатить штраф в 1,5 млн сумов… Но я вынужден, потому что нужно кормить семью. Вы верите, у меня сейчас дома нет даже 100 тысяч сумов», — сказал он.





По пути водитель взял ещё одну пассажирку, которая ехала домой после посещения СИЗО, где может содержаться её супруг. Она рассказала, что её мужа задержали во время демонстраций, хотя он шёл домой. Женщина даже не знает, жив он или нет.

«Дома осталась дочка, я сама не работаю из-за инвалидности. Мы жили только на его зарплату, а сейчас надо платить за квартиру. У нас нет денег на продукты. На пластик не можем купить, так как терминалы не работают», — заявила она.

На многих перекрёстках не работали светофоры. Часть разделительных заборов были демонтированы во время протестов.

После того, как женщина доехала до места назначения, она спросила, сколько ей заплатить. Водитель сказал, что в такое время ему сложно просить у людей фиксированную сумму.

«Сегодня мы не можем просить у людей дополнительные деньги. Сейчас всем сложно. Дайте, сколько сможете», — отметил он. Женщина протянула ему банкноту в 5000 сумов.

Водитель рассказал о слухах, что 3 июля опять может быть митинг, поскольку президент в речи в Нукусе, показанной по телевидению, перечислил статьи 70, 71, 72, 74, 75 Конституции, которые будут оставлены без изменений, а статью 73 не назвал.

Я объяснил, что статью 73 и не планировалось менять. Кроме того, Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что ни одна статья, касающаяся статуса Каракалпакстана, не будет изменена без согласия жителей республики.

Торговые ряды рядом с Центральным рынком.

Статья 73 предусматривает, что территория и границы Республики Каракалпакстан не могут быть изменены без её согласия, и что Каракалпакстан самостоятельно решает вопросы своего административно-территориального устройства.

На улице Тулепбергена Каипбергенова рядом с музеем искусств имени Игоря Савицкого мне удалось найти первое работающее заведение общепита за день. Администратор кафе сначала сообщила, что кафе работает только на доставку, но потом согласилась впустить в зал.

Музей Савицкого.

Часть улицы рядом с заведением была перекрыта военными, которые также посещали кафе. Официантки спросили одного из них, сколько ещё продлится такая ситуация в Нукусе. Военнослужащий ответил: «Скорее всего, ещё неделю», добавив: «Было бы хорошо, если два дня, мы бы тоже домой уехали».

Гостиницы в Нукусе также принимали постояльцев только за наличные. Магазин рядом с отелем смог принять оплату через терминал, но продавец добавил, что устройство работает с постоянными перебоями из-за низкого качества связи.

Житель Нукуса Азамат рассказал, что ограничение интернета на самом деле сильно влияет и на другие сферы жизни. Он привёл в пример банковские услуги, получение или оплату кредита, сотни государственных услуг, которые охватывают сферы ЖКХ, транспорта, налогов, лицензирования, бизнеса и другие.

Он напомнил, что предпринимателям до 15 июля предстоит отправить налоговую и другие отчётности, а пока неясно, будет ли к этому времени работать интернет или нет.





«Газета.uz» также получила обращение касательно проблем с оплатой кредита и других платежей. Заявитель спросил, будут ли начисляться проценты и пеня за просрочку на время действия режима чрезвычайного положения. Редакция направила запрос в Центральный банк и ждёт ответа.

«Газета.uz» также попросила платежные системы Humo и Uzcard и платёжные сервисы Payme, Click и Apelsin поделиться информацией о том, какой объём платежей выпал из оборота и как в целом ограничение интернета повлияло на их работу в республике. Ответ мы опубликуем, если получим.

Последствия отключения интернета для жизни и прав людей

23 июня Управление ООН по правам человека в своём докладе отмечало, что «драматические реальные последствия отключения интернета для жизни людей и прав человека значительно недооцениваются». Доклад призывает государства не прибегать к отключению интернета.

Замедление или блокировка каналов связи лишает «тысячи или даже миллионы людей их единственной возможности связаться с близкими, продолжать работать или участвовать в политических дискуссиях и решениях», считают в управлении.





По данным управления, власти обосновывают ограничение доступа в интернет в целях общественной безопасности, необходимостью предотвратить распространение подстрекательств и дезинформации. Однако, отмечается в докладе, отключения часто приводят к противоположному результату, «усугубляя страх и замешательство, повышая риск раздора и конфликта».

Экономические потрясения, вызванные отключением интернета, часто ощущаются в течение долгого времени, значительно усугубляя существующее социальное и экономическое неравенство, говорится в докладе.

Власти Узбекистана пока не комментировали ограничение работы интернета на территории Каракалпакстана.

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