Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 октября ознакомился с презентацией проекта по развитию электромобильной отрасли и расширению обслуживания электромобилей в стране.

На мероприятии, по данным пресс-службы президента, говорилось о возможности покрытия государством части процентов по кредиту, полученному для приобретения электромобиля отечественного производства. Речь может идти о субсидировании кредитов, чтобы снизить процентную ставку на автокредиты.

В компании «Узавтосаноат» на запрос «Газеты.uz» сообщили, что пока механизм компенсации и источники его финансирования находятся в проработке и будут отражены в отдельном документе.

Президент отметил, что за девять месяцев импорт электромобилей в Узбекистан превысил 1600 единиц, что говорит о росте спроса на такие автомобили.

«Электромобили стремительно входят в нашу повседневную жизнь. Импорт растёт. Почему? Потому что есть спрос. Расходы, связанные с эксплуатацией таких автомобилей, меньше, сервис обходится дешевле на 30%… В будущем спрос составит 30 тысяч электромобилей в год, это значит, что есть спрос на 1 млрд долларов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

На презентации отмечалось, что Ташкент в 2023 году получит ещё 200 электробусов (к имеющимся 20), а 100 электробусов будут приобретены для Самарканда. Президент поручил начать работу по запуску движения электробусов и в других городах.

Заместитель директора департамента «Узавтосаноат» Шавкатбек Олимов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что в Узбекистане планируется наладить производство электробусов и поставлять их во все города страны.

В сюжете телеканала были показаны электробусы китайской BYD, производство которых самаркандское предприятие SamAuto (51,9% доли принадлежит UzAuto Commercial Vehicles Management) планировала освоить к 2022 году.

Говорилось о планах установить в ближайшие два года 2000 зарядных станций на парковках, топливных заправках и автотрассах. Предпринимателям-владельцам зарядных станций будет предоставлено право продавать электроэнергию по свободной цене. К станциям будут применяться льготы по земельному налогу, налогам на имущество и прибыль.

Шавкат Мирзиёев поставил задачу наладить локализацию аккумуляторов и комплектующих для электромобилей. Представитель «Узавтосаноат» Шавкатбек Олимов сообщил, что на батарею приходится около 30% стоимости электромобиля. По его словам, для их производства в Узбекистане есть резервы лития и меди.

Председатель «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков сообщил, что компания заключила договор с китайской BYD Auto о строительстве завода по производству электромобилей BYD в Узбекистане.

«Для нас важно, что BYD сама создаёт все запчасти для производства автомобилей. До конца года будет создано совместное предприятие и начнём продажи, чтобы выяснить, какие машины хорошо продаются, и определить, какие [модели] будем производить. К концу 2023 года мы хотим наладить производство», — заявил он.

В конце 2020 года правительство Узбекистана издало постановление, в котором говорится о планах перевода компании «Узавтосаноат» на выпуск исключительно электромобилей.

В сентябре хокимият Ферганской области сообщил, что до конца 2022 года запустят производство электромобилей на базе предприятия Central Asia Motors в Фергане. По данным пресс-службы, в проект планируется инвестировать 50 млн долларов и создать 350 новых рабочих мест.