Правительство Узбекистана планирует перевести компанию «Узавтосаноат» на выпуск исключительно электромобилей, следует из постановления Кабинета министров от 29 декабря (ПКМ-812).
Документом предусмотрен перевод «Узавтосаноат» на производство только легковых автомобилей и мототранспортных средств на электродвигателях. До 1 февраля 2021 года компании поручено привлечь иностранных экспертов и консалтинговые компании и разработать проект концепции.
Кроме того, отменяется сбор при покупке электромобилей внутри страны и (или) временном ввозе (уплачивается при регистрации авто в органах Министерства внутренних дел). Министерство финансов должно учесть это при формировании бюджета на 2021 год и последующие годы.
Ответственным министерствам совместно с хокимиятами поручено в течение двух месяцев разработать «Дорожную карту» по установке зарядных станций (терминалов) для электротранспорта.
Сейчас в Узбекистане импорт электромобилей не облагается акцизами и таможенными пошлинами.
Отметим, что с января по август Узбекистан импортировал 73 электромобиля на 1,7 млн долларов.
Многие автопроизводители в мире разрабатывают стратегии по переводу своих мощностей на выпуск только электромобилей. Например, британский Bentley в рамках стратегии Beyond100 в 2025 году выпустит первый серийный электромобиль, а с 2026 года в линейке марки будут представлены одни гибриды и электромобили. Начиная с 2030 года, все новые Bentley станут оснащаться только полностью электрической силовой установкой.
;)
Хорошо бы и гибриды производить, тк подача ток всё равно не стабильна
Vovin Deggial
Не электрокар, а электромобиль! Исправьте, это две разные вещи.
Artem Tom
А когда наше правительство узнает о существовании автомобилей с гибридным двигателем? В 2030м? Алё, отмените растаможку на гибриды, это на сегодня самые оптимальные варианты!
Shuhrat Rasulov
Молодцы! уже пора,и желательно по быстрей!
Flyer
раньше забывали зарядку от телефона, а теперь будут забывать зарядный кабель от машины?
Sergei Pertov
Интересно, те кто это принимает такие постановления вообще производство видели? Понимают что такое инфраструктура заводская, что такое автомобиль, что такое софт для электромобиля, аккумуляторы и их производство. Или как обычно крупноузловая сборка будут выдаваться за производство?
Leonid Inozemtsev
UzAutoElektro))