Правительство Узбекистана планирует перевести компанию «Узавтосаноат» на выпуск исключительно электромобилей, следует из постановления Кабинета министров от 29 декабря (ПКМ-812).

Документом предусмотрен перевод «Узавтосаноат» на производство только легковых автомобилей и мототранспортных средств на электродвигателях. До 1 февраля 2021 года компании поручено привлечь иностранных экспертов и консалтинговые компании и разработать проект концепции.

Кроме того, отменяется сбор при покупке электромобилей внутри страны и (или) временном ввозе (уплачивается при регистрации авто в органах Министерства внутренних дел). Министерство финансов должно учесть это при формировании бюджета на 2021 год и последующие годы.

Ответственным министерствам совместно с хокимиятами поручено в течение двух месяцев разработать «Дорожную карту» по установке зарядных станций (терминалов) для электротранспорта.

Сейчас в Узбекистане импорт электромобилей не облагается акцизами и таможенными пошлинами.

Отметим, что с января по август Узбекистан импортировал 73 электромобиля на 1,7 млн долларов.

Многие автопроизводители в мире разрабатывают стратегии по переводу своих мощностей на выпуск только электромобилей. Например, британский Bentley в рамках стратегии Beyond100 в 2025 году выпустит первый серийный электромобиль, а с 2026 года в линейке марки будут представлены одни гибриды и электромобили. Начиная с 2030 года, все новые Bentley станут оснащаться только полностью электрической силовой установкой.