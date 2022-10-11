Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 октября ознакомился с презентацией проекта по развитию электромобильной отрасли и расширению обслуживания электромобилей, сообщила пресс-служба главы государства.

В феврале президент поручал в течение трёх месяцев разработать стратегию развития электромобильной отрасли в Узбекистане. Стратегия должна была включить программу локализации комплектующих и материалов для электромобилей, а также технические требования и современные стандарты для них. Шавкат Мирзиёев также ставил задачу до конца года завершить переговоры с зарубежными компаниями и начать проект со стратегическим партнёром.

На презентации председатель правления компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков «представил информацию о достигнутых договорённостях и моделях, производство которых планируется освоить», говорится в сообщении. Детали не приводятся.

«Электромобили стремительно входят в нашу повседневную жизнь… Нам необходимо обеспечить население доступными, малозатратными, современными электромобилями», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Вместе с тем электромобили требуют наличия соответствующей инфраструктуры. Сейчас в стране насчитывается всего 50 зарядных станций, они расположены в основном в Ташкенте и Самарканде. Центров технического обслуживания электромобилей нет.

Президент поставил задачу установить в ближайшие два года 2000 зарядных станций на парковках, топливных заправках и автотрассах. К этим станциям будут применяться льготы по земельному налогу, налогам на имущество и прибыль. Предпринимателям-владельцам зарядных станций будет предоставлено право продавать электроэнергию по свободной цене, говорится в сообщении.

«Мы должны смотреть не на один год, а на десятки лет вперед. Поэтому, учитывая экологическую повестку и ради будущего, нам нужно развивать эту отрасль сейчас. Чем раньше мы это сделаем, тем больше конкуренции появится на рынке автомобилей», — сказал Президент.

Он отметил, что совместное предприятие, которое планируется открыть в стране, должно выпускать «популярные модели электромобилей».

«Глава государства обратил особое внимание на то, чтобы электромобили были доступны по цене. А это зависит от степени локализации компонентов», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

На презентации были перечислены возможности для производства аккумуляторов и электропередатчиков в Узбекистане, используя имеющиеся запасы лития, меди и графита.

Отмечалось, что для общественного транспорта в следующем году планируется поставить в Ташкент ещё 200 электробусов (в 20 имеющимся) и 100 — в Самарканд. Президент поручил «начать соответствующую работу и в других городах».

На презентации также говорилось о подготовке специалистов для отрасли электромобилестроения. Представлены планы по организации научной лаборатории электромобилей в Туринском политехническом университете, а также повышению квалификации преподавателей и специалистов в Китае, Германии, США, Южной Корее и других странах.

В конце 2020 года правительство Узбекистана издало постановление, в котором говорится о планах перевода компании «Узавтосаноат» на выпуск исключительно электромобилей.