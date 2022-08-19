Компания «Узавтосаноат» (UzAuto) и китайский автопроизводитель BYD Auto подписали соглашение об организации производства автомобилей BYD в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанской компании.

Документ предусматривает организацию в Узбекистане производства полного цикла (CKD: штамповка, сварка, покраска, сборка) автомобилей BYD. Условия также включают в себя программу локализации выпускаемой продукции — на последующих этапах будет организовано производство двигателей, электродвигателей и аккумуляторных батарей для автомобилей.

В рамках программы запуска производства с четвёртого квартала текущего года будет начата программа изучения рынка с пробными продажами автомобилей BYD. Для этого BYD Auto осуществит адаптацию автомобилей для местного рынка, включая язык информационно-развлекательной системы (русский, узбекский).

В феврале сообщалось, что стороны начали изучение целесообразности реализации в Узбекистане проекта по производству легковых автомобилей и автобусов на новых источниках энергии.

BYD Auto Industry (BYD означает «Build Your Dreams») — дочерняя компания транснациональной компании BYD, которая занимается разработкой и производством транспортных средств на новых источниках энергии (NEV). Она имеет более 30 заводов по производству автомобилей и комплектующих, R&D-центры и занимает первое место по продажам NEV в мире.

Для BYD проект станет фактически первым опытом зарубежной производственной экспансии, отмечается в сообщении «Узавтопрома», Выбор пал на UzAuto «благодаря рекордным темпам роста компании на фоне стагнирующего не первый год мирового авторынка», говорится в сообщении.