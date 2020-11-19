Компания SamAuto 19 ноября передала оператору общественного транспорта «Тошшахартрансхизмат» тестовый электробус, который будет курсировать по маршруту №51 (6-й квартал Юнусабада — площадь Бешагач), сообщили представители автозавода.

В процессе эксплуатации специалисты SamAuto будут вести мониторинг и изучать отзывы пассажиров и водителей, а также качество и функциональность этой модели, чтобы учесть их при разработке собственного электробуса.





«Электробус выпущен компанией BYD (китайский автопроизводитель — ред.) — одним из мировых лидеров по производству электротранспорта. Пробег на одной зарядке составляет 300 км, что соответствует среднедневному пробегу городского автобуса. Полную зарядку можно сделать за 3−4 часа ночью, когда нагрузка на электросеть ниже. Электробусы неприхотливы в обслуживании, бесшумны и требуют меньше затрат по сравнению с газовым и дизельным транспортом», — сказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам SamAuto Ильхом Ярашев.

Фото: «Тошшахартрансхизмат»

Длина электробуса составляет 12 м, пассажировместимость — 76 человек. Он низкопольный: благодаря отсутствию ступеней и подиума пассажиры, в том числе пенсионеры, пассажиры с колясками и люди с особыми потребностями, могут свободно перемещаться по салону. Электробус оборудован камерой видеонаблюдения и автоматической системой кондиционирования и отопления.

В соответствии с Концепцией охраны окружающей среды до 2030 года, не менее 50% общественного транспорта Узбекистана должно перейти на альтернативные виды топлива, чтобы уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу.