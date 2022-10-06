Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент России Владимир Путин награждён орденом «Олий даражали Дустлик» («Дружбы» высшей степени). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

Награда присуждена «за огромный личный вклад в развитие традиционных уз дружбы и сотрудничества между народами наших стран, а также в связи с 70-летним юбилеем» Владимира Путина (7 октября).

Орден «Дустлик» высшей степени был учреждён в 2020 году и является высшей государственной наградой Узбекистана для иностранных граждан и лиц без гражданства. Им могут награждаться главы государств и правительств (включая президента Узбекистана), представители парламентов других стран и международных организаций, видные деятели в разных сферах, в том числе граждане Узбекистана.

Первым иностранным лидером, удостоенным ордена «Олий даражали Дустлик», стал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он получил награду в сентябре во время государственного визита в Узбекистан.





