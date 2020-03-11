Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон об учреждении ордена «Олий Даражали Дустлик» (орден «Дружбы» высшей степени). Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 30 сентября 2019 года и одобрен Сенатом 11 октября.

Новым орденом могут быть награждены как граждане Узбекистана, так и иностранные граждане и лица без гражданства. При этом орден является высшей государственной наградой Узбекистана для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Получателями ордена могут быть главы иностранных государств и правительств, представители парламентов зарубежных стран, руководители и представители международных организаций, дипломатических представительств, консульских учреждений и приравненных к ним организаций, а также видные государственные и общественные деятели, деятели сферы науки, образования и воспитания, здравоохранения, духовности, культуры и спорта, меценаты, прославившиеся благородными делами в духе гуманизма и известные представители бизнес-сообщества.

Награждение орденом «Олий Даражали Дустлик» производится по инициативе президента Узбекистана. По инициативе палат Олий Мажлиса этой награды может быть удостоен и президент Узбекистана.

За что присуждается орден «Олий Даражали Дустлик»: