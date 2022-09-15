Переговоры президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина состоялись 15 сентября в Конгресс-центре международного туристического центра «Великий шелковый путь» в Самарканде, сообщила пресс-служба главы государства.

В начале встречи лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства между двумя государствами.

Лидеры рассмотрели пути укрепления узбекско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства.

В прошлом году товарооборот достиг рекордных 8 млрд долларов, а с начала этого года вырос более чем на 30%. За последние пять лет объем инвестиций в экономику Узбекистана превысил 10 млрд долларов.

Главы двух стран подчеркнули важность расширения торгово-экономического взаимодействия, в том числе за счет развития электронной коммерции, а также реализации прорывных проектов промышленной кооперации, прежде всего в таких сферах, как автомобилестроение, «зеленая» энергетика, развитие сельского хозяйства и инфраструктуры.

«В фокусе особого внимания — продолжение широкого изучения и внедрения прогрессивного китайского опыта в области борьбы с бедностью, развития регионов и профессиональной подготовки кадров», — отмечается в сообщении.

Стороны выступили за активизацию межрегиональных обменов. В этом контексте предложено провести до конца года в Узбекистане первый Форум регионов двух стран.

С глубоким удовлетворением лидеры отметили историческую договоренность о начале строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», имеющей стратегическое значение для укрепления транспортной взаимосвязанности и развития региона, говорится в сообщении.

В ходе переговоров внимание было уделено и гуманитарному сотрудничеству, в том числе расширению программ взаимодействия в области здравоохранения, производства вакцин, науки, образования и культуры.

Стороны договорились о проведении в следующем году Года культуры и искусства народов Узбекистана и Китая.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Лидеры подчеркнули необходимость продолжения совместных усилий по содействию мирному процессу в Афганистане и экономическому восстановлению этой страны, а также системного взаимодействия в рамках международных и региональных структур, в том числе механизма «Центральная Азия — Китай».

Глава Китая высоко оценил деятельность Узбекистана в качестве председателя в Шанхайской организации сотрудничества, результатом которой стало принятие важных решений по расширению организации и укреплению её международного авторитета, отмечается в сообщении.

По итогам мероприятия подписаны соглашения в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества по реализации приоритетных проектов на общую сумму 15 млрд долларов.

В завершение переговоров председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить Китай с ответным визитом.

Шавкат Мирзиёев наградил Си Цзиньпина орденом «Дустлик».

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