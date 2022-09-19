Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития внутреннего и внешнего туризма в понедельник отдельно затронул проблему связанности регионов транспортным сообщением. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Ранее мы писали, что на этом совещании президент отметил, что «министру транспорта [Илхому] Махкамову пора проснуться». Он поручил открыть минимум 10 ежедневных авиарейсов из Самарканда в страны Европы, Азии, Америки, арабские государства, а также соседние страны. Кроме того, должны быть открыты минимум по одному ежедневному рейсу в Ферганскую долину, Нукус, Ургенч и Термез.

Шавкат Мирзиёев отметил, что время перевозки пассажиров по автомобильным дорогам по направлениям «Ташкент-Самарканд» и «Ташкент-Андижан» выросло в среднем на 1−1,5 часа. В то же время авиа- и железнодорожных рейсов недостаточно.

Поэтому президент поручил наладить ежедневные авиарейсы из областей Ферганской долины в Ташкент, Нукус, Бухару и Ургенч, а также в два раза повысить количество авиа- и железнодорожных рейсов из областных центров в Ташкент, Нукус, Бухару, Карши, Термез и Ургенч.

В течение ближайших двух лет должны быть отремонтированы минимум 500 железнодорожных вагонов старого типа, для чего должна быть разработана отдельная программа.

Президент предупредил председателя правления компании «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдина Хасилова, что если он в течение трёх месяцев не добьётся изменений в системе, то будет освобождён от должности.

Шавкат Мирзиёев также поставил задачу увеличить количество авиарейсов в Самарканд, Бухару и Ташкент из арабских стран, Индонезии, Малайзии, Индии, Пакистана и Бангладеш, обладающих высоким потенциалом паломнического туризма.

Прошлым летом президент критиковал монополию в сфере железнодорожных грузоперевозок и поручал обеспечить запуск частных логистических операторов с собственными вагонами. Он говорил, что Хуснутдин Хасилов и другие руководители должны изменить своё мировоззрение, иначе он будет вынужден заменить их. «Вот им ещё один год испытательного срока», — отмечал Шавкат Мирзиёев.