Ряд руководителей государственных компаний на совещании 11 марта получили выговор и предупреждение от президента Шавката Мирзиёева, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

На совещании по мерам развития промышленной кооперации и локализации производства глава государства заявил, что в сегодняшних меняющихся условиях наиболее эффективным способом обеспечения устойчивого роста экономики является использование внутреннего потенциала.

«То есть производство у нас готовой продукции, которая импортируется, и дальнейшее развитие местной промышленности. Это должно стать приоритетом нашей национальной экономики. Хокимы или руководители отрасли, которые об этом не думают, не осведомлены о ситуации вокруг себя и не разбираются в политике, не имеют права работать», — отметил он.

На встрече отмечалось, что пришло время требовать исполнения принятой программы по запуску 2500 проектов по выпуску новой продукции на сумму 37 трлн сумов на 2022−2023 годы.

Президент подверг критике тот факт, что руководители многих отраслей и регионов «до сих пор не изменили своё мировоззрение по этому вопросу, не делают выводов из сложившейся ситуации».

На совещании отмечалось, что Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве не выполнило план на 51%, компания «Узбекистон темир йуллари» — на 10%. Кроме того, агентство и компания ещё не начали работу по промышленной кооперации. Компания «Тепловые электрические станции» выполнило план только на 26%.

По этой причине президент объявил выговор директору фармагентства Сардору Кариеву и поручил уволить двух его заместителей.

Премьер-министру Абдулле Арипову поручено принять конкретные меры по коренному изменению деятельности фармагентства.

Исполняющий обязанности председателя правления «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов получил выговор, а председатель «Тепловых электростанций» Фарход Абдурахманов, директор «Узметкомбината» Рашид Пирматов, первый заместитель председателя «Узбекнефтегаза» Шахзод Алиризаев — «строгое предупреждение».

На совещании Шавкат Мирзиёев также подверг критике тот факт, что в январе-феврале через портал «Электронная кооперация» было заключено 5000 контрактов на 860 млрд сумов, но в некоторых регионах они не были реализованы. При этом доля предприятий Каракалпакстана, Наманганской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей в электронных торгах составила менее 1%.