Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями в пятницу отметил важность транспортно-логистических вопросов для конкурентоспособности отечественной продукции, выхода на новые рынки, в целом межрегиональной торговли и сотрудничества, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По словам президента, в связи с этим была разработана система развития транспортных коридоров, упрощения и цифровизации таможенного оформления товаров, частичного возмещения транспортных расходов. Благодаря этой системе с начала года более 3000 экспортёров получили финансовую помощь в 200 млрд сумов, осуществлён экспорт на сумму около 800 млн долларов. До конца года планируется увеличить этот показатель до 2 млрд долларов.

Для этого, в первую очередь, за счёт введения таможенных льгот при ввозе грузовых автомобилей два года назад стоимость транспортных услуг автомобильным транспортом снизилась в два раза, а объём грузов увеличился в 1,5 раза.

«Однако срок действия этой привилегии истекает через 4 месяца. Таким образом, более 40 предпринимателей высказали свои предложения о продлении этих таможенных льгот. Имея это в виду, вчера я подписал новое постановление о продлении льгот ещё на 3 года», — сказал президент.

Кроме того, руководители предприятий «Полвонтош» (Сурхандарья) и «Афросиёб парранда» (Самарканд) отметили, что есть большая разница между внутренними и зарубежными железнодорожными тарифами, то есть стоимость международных перевозок намного выше.

В связи с этим Министерство транспорта совместно с Министерством финансов и Антимонопольным комитетом должны пересмотреть железнодорожные тарифы в течение двух месяцев. Действующие тарифы для предпринимателей на ввоз сырья, не производимого в Узбекистане, должны быть как минимум на 25% дешевле, указал глава государства.

С 1 января 2022 года Минтрансу также поручено раскрыть себестоимость каждой услуги и её структуру для общественности.

По словам президента, железнодорожной отрасли на ближайшие пять лет потребуется более 7000 грузовых вагонов.





«Эту проблему можно решить положительно не за счёт государства, а только за счёт привлечения частного сектора, как в производстве электроэнергии или цемента. Поэтому в следующем году будет запущена деятельность частных логистических операторов с собственными вагонами и контейнерами, а тарифы будут разделены на две части», — заявил он.

При этом государство будет регулировать только железнодорожную инфраструктуру и услуги локомотивов, а услуги грузовых вагонов будут организованы по рыночным принципам.

Таким образом, льготы, предоставляемые частным предпринимателям при ввозе вагонов, будут продлены до 1 января 2025 года.

«Если не будет конкуренции, частный сектор не войдёт в эту сферу, то „Узбекистон темир йуллари“ не сдаст вам монополию, качество услуг не изменится, цены не снизятся. Мы пять лет изучали это… очень сложно. Я привёз людей из Германии для цифровизации. Есть некоторые бессовестные, которые говорят: „Наши железнодорожники справятся лучше, чем в Германии. Пусть они придут и научатся у нас“», — заявил Шавкат Мирзиёев (видео).

Хуснутдин Хасилов.

По его словам, отныне такие люди, как председатель правления компании «Узбекистон темир йуллари» Хуснутдин Хасилов должны изменить своё мировоззрение, иначе он будет вынужден заменить их.

«Вот им ещё один год испытательного срока… Те люди, которые говорят, что к нам не придёт частный сектор, думают неправильно. При необходимости ты сам всё это организуешь, сам возьмёшь кредит, сам будешь молиться банкам», — сказал он.

Президент поручил Хуснутдину Хасилову привлечь в сферу 2−3 частные компании и привёл в пример крупные логистические компании в мире.

«Ты их привезёшь в Узбекистан. Они войдут [в сферу] как конкуренты. Чтобы потом убрать твою монополию, они начнут предоставлять более дешёвые, быстрые и качественные услуги, доставлять [товар] до склада предпринимателя. Они сделают это, это же есть в мире. А наш ["Узбекистон темир йуллари"] умеет говорить только «жок» (нет — ред.). Говорит: «Жок, всё жок. Если сможешь сделать «есть», то будешь работать, если «жок», то и сам будешь «жок». Конец», — заявил он.

«Газета.uz» со ссылкой на выступление президента писала о планируемых изменениях в налоговой сфере, чтобы «максимально снизить налоговое бремя на бизнес», а также мерах по снижению процентных ставок по кредитам и о послаблениях для микрофинансовых организаций.