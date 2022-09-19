Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития внутреннего и въездного туризма в понедельник заявил об необходимости эффективного использования новой туристической инфраструктуры, построенной в Самарканде к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Глава государства отметил, что саммит, прошедший на минувшей неделе в новом Туристическом центре на берегу Гребного канала в Самаркандском районе, прошёл на высоком уровне, «в очередной раз продемонстрировав высокую культуру и созидательный потенциал нашего народа, нашего государства».

«Я уверен, что созданные в Самарканде новый аэропорт, 8 гостиниц, конгресс-холл, парк, другие комплексы развлечений и отдыха превратятся в истории нашей страны в новые ворота туризма и „визитную карточку“ Нового Узбекистана», — сказал президент.

Он подчеркнул, что теперь они должны эффективно использоваться для обслуживания и населения страны, и иностранных туристов.

Шавкат Мирзиёев поручил Министерству иностранных дел провести агитационную кампанию «Самарканд — ворота туризма Нового Узбекистана» и разработать «дорожную карту» по повышению потока туристов в этот город.

«Настало время проснуться министру транспорта [Илхому] Махкамову», — продолжил президент.

Он поручил Минтранс уведомить авиационные власти всех стран об отмене всех ограничений для рейсов зарубежных авиакомпаний в аэропорту Самарканда и договориться об открытии сюда из стран Европы, Азии, Америки, арабских государств, а также соседних стран минимум 10 ежедневных рейсов.

Кроме того, должны быть открыты ежедневные рейсы из Ферганской долины, Нукуса, Ургенча и Термеза (минимум один рейс в день).

Правительству поручено утвердить годовую программу проведения международных встреч и мероприятий в Самарканде.

На разработку постановления об использовании новых объектов в Самарканде и предоставлении для этого дополнительных льгот и преференций президент отвёл пять дней.