Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана продолжился, несмотря на договорённость президентов стран дать поручении о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения.

Кыгрызстан

По данным пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, что по состоянию на 22:30 (по ташкентскому времени) обстановка на границы продолжает оставаться напряженной.

«С таджикской стороны продолжается обстрел позиций кыргызской стороны, а на отдельных участках идут интенсивные бои. В 22:20 таджикские военнослужащие начали обстрел пограничной заставы „Тамдык“ ПС ГКНБ Кыргызской Республики. На территории Таджикистана фиксируется переброска дополнительных сил и средств, тяжелой и автомобильной техники», — говорится в сообщении.

На приграничных территориях вблизи с границей Кыргызстана напротив Лейлекского и Баткенского районов «таджикская сторона проводит перегруппировку сил и средств».

«Личный состав Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированный в Баткенской области, продолжает отражать атаки противника», — следует из сообщения.

По данным Минздрава, всего в результате вооруженных столкновений в организации здравоохранения поступили 87 пострадавших, из них 5 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение. Пострадавшие получили осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела, отметили в ведомстве.





Фото: МЧС Кыргызстана.

Пресс-служба МЧС сообщила, что на 20:00 из места конфликта предварительно эвакуировано свыше 136 тысяч человек. Это жители Баткенского района, города Баткен, Лейлекского района, города Раззаков.

Глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев признал большие потери среди военных.

«У нас потери, в основном, были среди военнослужащих. Мы уточняем, количество, но потерь, к сожалению, много, так же, как и раненных. А среди мирных граждан потерь меньше, потому что мы вовремя их эвакуировали», — рассказал он.

В сети также появилось видео, на котором жители Узбекистана раздают хлеб проезжающим мимо кыргызстанцам. Читатель издания 24.kg сообщил, что после обстрела дороги Баткен-Ош Узбекистан предоставил коридор через свой анклав Сох.

«Когда проезжали машины с нашими номерами (кыргызстанскими госномерами — ред.), граждане Узбекистана останавливали их, давали воду и хлеб», — сказал он.

Таджикистан

Несмотря на встречу первых руководителей силовых структур двух стран и договорённость о прекращении огня, через полтора часа кыргызская сторона снова начала стрельбу в направлении джамоата Овчи-Клъача района Б. Гафуров и джамоатов Ворух и Чоркух города Исфары, сообщает погранслужба Таджикистана.

«Кыргызская сторона перебрасывает дополнительные силы и средства из центра Баткенского района РК в приграничные районы с Таджикистаном. Вызывает беспокойство тот факт, что кыргызская сторона наносит удары по жилым домам граждан и гражданским объектам Таджикистана с применением боевых вертолетов и беспилотников», — говорится в сообщении.

Издание «Азия-плюс» со ссылкой на местных жителей отмечает, что несколько людей стали жертвами удара кыргызского беспилотника.

«После сообщений о прекращения огня, жители джамоата вышли на улицу и в это время кыргызский беспилотник нанёс удар по людям. В результате пострадали более 10 человек. Удары с беспилотника наносятся по жилым домам и гражданской инфраструктуре», — сообщили жители.

Таджикистан пока не приводит официальных данных по жертвам и пострадавшим в приграничном конфликте, но, по данным местных СМИ, погибли 7 гражданских лиц и десятки получили ранения.

Как мы сообщали ранее, в ночь на 16 сентября ситуация на кыргызско-таджикской границе вновь обострилась. Сообщалось, что вооруженные столкновения идут на всём периметре границы. Кыргызстан заявил об атаках на пограничные и гражданские объекты с применением тяжёлой военной техники, Таджикистан — о миномётной бомбёжке приграничных сел.