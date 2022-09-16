Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь обострилась в ночь на 16 сентября.

Министерство иностранных дел Кыргызстана заявило, что таджикская сторона, «нарушив все ранее достигнутые договоренности», атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Кыргызстана с использованием вооруженных сил, тяжёлой военной техники.

«Кыргызская сторона потребовала неукоснительно соблюдать все достигнутые договоренности, прекратить огонь и отвести военные формирования, а также не создавать ситуацию, которая может привести к эскалации обстановки в приграничных территориях», — заявил МИД Кыргызстана

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что все возникающие на границе проблемы должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами.

Погранвойска Таджикистана, в свою очередь, распространили сообщение о том, что примерно в 4:00 утра 16 сентября пограничники заставы «Коктош» в Баткенской области Кыргызстана «в нарушение договоренности» с использованием тяжелого орудия обстреляли пограничную заставу «Душанбе» Таджикистана.

«Наряду с этим военнослужащие Кыргызстана с применением тяжёлого орудия совершили вооружённое нападение на населённые пункты Ходжаи Аъло, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд города Исфара, Хистеварз и Овчикалъача Бободжон Гафуровского района», — заявили в погранвойсках.

«Несмотря на то, что в 6:30 утра стороны договорились об объявлении прекращения огня, военнослужащие Кыргызстана, не соблюдая его, продолжают стрельбу в направлении Таджикистана из всех видов боевого оружия и военной техники», — говорится в сообщении.

Позже пограничники Таджикистана сообщили, что по состоянию на 10:00 утра по всем направлениям границы Таджикистана с Кыргызстаном продолжаются вооруженные конфликты.

«Военные силы соседней страны с использованием всех видов имеющихся тяжёлых орудий и огнестрельного оружия подвергли интенсивной миномётной бомбёжке и обстрелу приграничные сёла Таджикистана, гражданские сооружения и дома жителей», — говорится в сообщении.

В нём также отмечается, что военнослужащие подразделений специального назначения Кыргызстана совершили вооружённое нападение на дома мирных жителей в населенных пунктах Богистон и Лакон города Исфары, подожгли жилые дома и вспомогательные сооружения.

«На данный момент усилия Таджикистана по стабилизации ситуации не дают положительного результата по причине игнорирования военнослужащими Кыргызстана предложений о мирных переговорах», — заявили в погранвойсках Таджикистана.

14 сентября также сообщалось о перестрелке на границе Кыргызстана и Таджикистана. Стороны обвинили друг друга в развязывании инцидента и применении миномётов.

Президенты Кыргызстана Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон сейчас находятся в Самарканде, где принимают участие в саммите глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Планируется ли проведение между ними отдельных переговоров о ситуации на границе, пока неизвестно.