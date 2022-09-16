Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке границы. Об этом сообщила пресс-служба кыргызстанского лидера.

Встреча прошла 16 сентября в Самарканде после окончания саммита Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам, главы государств договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. «Заместитель председателя Кабинета министров — председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и председатель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов будут работать на месте (они уже провели переговоры и договорились прекратить огонь — ред.), будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении.





Стороны также договорились об ускорении работы Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.

Как мы сообщали ранее, ночью ситуация на кыргызско-таджикской границе вновь обострилась. Сообщалось, что вооруженные столкновения идут на всём периметре границы. Кыргызстан заявил об атаках на пограничные и гражданские объекты с применением тяжёлой военной техники, Таджикистан — о миномётной бомбёжке приграничных сел.

По данным Turmush.kg, в результате вооруженного конфликта погибла 15-летняя жительница Лейлекского района Кыргызстана после получения ранений от осколков взорвавшегося снаряда. По последним данным Минздрава страны, пострадали минимум 42 кыргызстанцев. Таджикская сторона официально не сообщала о пострадавших и погибших, но, по данным местных СМИ, погибли 7 гражданских лиц и десятки получили ранения.