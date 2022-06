Пентхаус в небоскребе The Arch в Гонконге, связанный с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, был перепродан по высокой цене, несмотря на судебное преследование в нескольких странах в 2016 году. Об этом сообщает канадская The Globe and Mail.

По данным газеты, в 2008 году пентхаус был продан за 36,5 млн долларов компании Zeromax, предположительной связанной с Гульнарой Каримовой. Через три месяца квартиру снова продали с большой скидкой офшорной компании из Rudolph Alliance, учреждённой гонконгской Expoline под контролем певца Рустама Мадумарова.

Генеральная прокуратура Узбекистана в 2017 году сообщала об этой недвижимости, которая тогда оценивалась в 15 млн долларов. Ведомство отмечало, что на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму почти 1,4 млрд долларов, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн франков.

Гульнара Каримова в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года её осудили ещё на 13 лет и 4 месяца «по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах».

Как отмечает The Globe and Mail, даже судебное преследование в нескольких странах и арест в 2013 году сообщников Гульнары Каримовой, в том числе Рустама Мадумарова, не остановило движение денежных средств. В 2016 году компания, которая владела пентхаусом в The Arch и контролировалась Рустамом Мадумаровым, продала его за 68,4 млн долларов.

Профессор Ольстерского университета Ирландии и эксперт по Узбекистану Кристиан Ласслетт назвал эту сделку «совершенно невероятной», заявив, что это пример активов, связанных с «возможно, самым громким делом о клептократии в мире, ускользающим от правосудия».

Женевский адвокат Каримовой Грегуар Манжа ранее отмечал, что Гульнара Каримова «всегда категорически отрицала какую-либо причастность к Zeromax», указывая, что швейцарская прокуратура отклонила в 2017 году дело, в котором её пытались связать с этой компанией.