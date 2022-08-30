Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента назначил водителю Lacetti, который ехал по встречной полосе, 15 суткок административного ареста, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

Как мы сообщали ранее, инцидент произошел 24 августа примерно в 22:20 на проспекте Бунёдкор в Чиланзарском районе. Водитель Жахонгир Мирзаев (1986 г. р.) управлял автомобилем Lacetti (01М 701 СА) без соответствующих документов и водительского удостоверения.

По данным пресс-службы СБДД, водитель ехал по встречной полосе на проспекте Бунёдкор, создавая аварийную ситуацию. Сотрудник ДПС Ойбек Соатов сообщил, что указал водителю Lacetti остановиться с помощью свистка и жезла, но тот продолжил движение.





Правонарушитель Жахонгир Мирзаев рассказал, что развернулся в том месте, где не допускается разворот. Сотрудники СБДД пытались его остановить, но он не подчинился требованиям.

«Из-за того, что у меня нет прав, я сбежал. Я не успел понять, что [выехал] на встречную полосу. Я перемещался неправильно. Сейчас я это понимаю. То, что я сделал, — это неправильно», — сказал он.

Сотрудники ГУВД оформили протокол о правонарушении по части 2 статьи 128−5 (Выезд водителей транспортных средств в нарушение правил дорожного движения на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения), статей 135 (Управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения) и 194 (Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел).

Автомобиль был помещен в штрафную площадку.

Собранные документы переданы в Чиланзарский районный суд по уголовным делам. Судья признал Жахонгира Амоновича Мирзаева правонарушителем по статье 183 (мелкое хулиганство) и части 1 статьи 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел). По первой статье ему было назначено 15 суток административного ареста, по второй — штраф в размере 2 БРВ (600 тысяч сумов), однако путём сложения наказаний водитель Lacetti получил только арест.