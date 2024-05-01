В девяти регионах Узбекистана 3−6 мая местами пройдут дожди, местами сильные. В отдельных районах возможно усиление ветра до 17−220 м/с, предупредил Узгидромет.
В связи с этим в предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления:
- по Ташкентской области: Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский и Юкоричирчикский районы и города Ангрен и Алмалык;
- по Кашкадарьинской области: Яккабагский, Дехканабадский, Чиракчинский, Китабский, Шахрисабзский, Камашинский и Гузарский районы;
- по Сурхандарьинской области: Сарыасийский, Узунский, Алтынсайский, Денауский, Байсунский, Шерабадский, Шурчинский, Кумкурганский и Музрабадский районы;
- по Самаркандской области: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский и Иштыханский районы;
- по Навоийской области: Хатырчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский и Карманинский районы;
- по Джизакской области: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Шараф-Рашидовский, Фаришский и Янгиабадский районы;
- по Наманганской области: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
- по Ферганской области: Сохский, Шахимарданский, Ферганский и Бешарыкский районы
- по Андижанской области: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад.
Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.
«По территории Узбекистана возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий», — отмечается в сообщении.