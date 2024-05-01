Двое инспекторов Сырдарьинского водобассейнового филиала Управления экологии Ташкентской области 29 апреля подверглись нападению браконьеров. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

В ходе рейда в районе реки Сырдарьи на территории Аккурганского района руководитель филиала Д. Зохидов и главный государственный инспектор Т. Буриев обнаружили мужчин, незаконно ловивших рыбу с использованием рыболовных сетей и моторной лодки.

Когда инспекторы направились к ним на моторной лодке, нарушители напали на них и столкнули в воду. После этого браконьеры подожгли резиновую лодку и скрылись с места происшествия, говорится в сообщении.

Для установления личностей правонарушителей и дачи правовой оценки ситуации в прокуратуру Ташкентской области и областное ГУВД направлены документы.

Как сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Хаёт Шамсуддинов, органы прокуратуры Ташкентской области проводят по данному факту проверку. По результатам проверки будет дана правовая оценка. отметил он.