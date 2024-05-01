Заместитель прокурора Куштепинского района Ферганской области подозревается в получении взятки в размере 2000 долларов. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Запрокурора района был задержан 27 апреля в 18:30 в ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Ферганского областного управления СГБ и областной прокуратуры.

Как отмечается в сообщении, он обещал обвиняемому смягчитьнаказание по одному из уголовных дел через своих знакомых.

Возбуждено уголовное дело по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, подозреваемый задержан. Расследование продолжается.