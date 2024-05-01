Проект технической помощи по рациональному управлению опасными химикатами запущен в Узбекистане 1 мая, сообщила пресс-служба Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

В мероприятии приняли участие министр экологии Азиз Абдухакимов и представители партнёров проекта — глава отдела технического сотрудничества Делегации Европейского союза в Узбекистане Вим Риепма, заместитель главы представителя ФАО в Узбекистане Шерзод Умаров.





«В Узбекистане впервые реализуется проект, направленный на рациональное обращение с опасными химическими веществами, — сказал министр экологии Азиз Абдухакимов. — Ранее при выращивании хлопка в нашей стране применялись очень опасные пестициды. Было более 450 небольших аэродромов, на которых накапливалось огромное количество опасных веществ. Кроме того, некоторые предприятия также хранят химические вещества. Проект уделяет большое внимание внедрению технологий по извлечению этих вредных веществ из воды и почвы и их переработке».

На шестой ассамблее ООН по окружающей среде была принята резолюция, призывающая государства-члены принимать меры по поэтапному выводу из обращения в сельском хозяйстве особо опасных пестицидов и содействовать переходу на альтернативные средства.

В целях улучшения агроэкологических практик и их интеграции указами президента Узбекистан были приняты:

Концепция охраны окружающей среды до 2030 года;

Стратегия развития сельского хозяйства до 2030 года;

Концепция развития производства органической сельскохозяйственной и органической продовольственной продукции и «дорожная карта» по её реализации.

За последние годы в Узбекистане была проведена консервация восьми объектов, где были захоронены запасы устаревших или запрещённых пестицидов и тары от ядохимикатов, начата консервация ещё на двух объектах, проведена реконструкция на одном объекте.

«Наше партнёрство с правительством Узбекистана и ФАО является примером коллективной приверженности защите окружающей среды и здоровья населения путём очистки устаревших отходов, улучшения управления отходами и сокращения производства отходов пестицидов. Комплексная борьба с вредителями и осведомлённость о рисках для здоровья и окружающей среды являются ключом к более здоровому, экологически чистому и экономически жизнеспособному сельскохозяйственному сектору», — сказал Вим Риепма.





Реализация совместного проекта стоимостью 4 млн евро позволит повысить эффективность механизмов и инструментов управления вредными химическими веществами и отходами, а также сократить использование опасных пестицидов в сельском хозяйстве, включая внедрение и продвижение альтернативных методов, говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено повышению осведомлённости работников сельского хозяйства о необходимости сокращения использования особо опасных пестицидов. «При этом проект позволит понять масштаб существующих проблем, связанных с использованием вредных химических веществ в сельском хозяйстве, включая объёмы устаревших пестицидов, повлёкших загрязнение почвы», — отметили в Минэкологии.





«Проект позволит разработать Национальную стратегию управления отходами, сформировать более качественную базу данных об опасных отходах в сельском хозяйстве и разрешить создание объектов по переработке опасных отходов. Кроме этого, проект будет способствовать расширению масштабов продвижения устойчивых методов в сельском хозяйстве, что позволит снизить риски от использования пестицидов для фермеров и потребителей», — отметил Шерзод Умаров.

По итогам семинара спикеры рассмотрели рабочий план и согласовали условия его реализации.