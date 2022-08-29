В социальных сетях распространилось видео, на котором автомобиль Lacetti едет по встречной полосе дороги в Ташкенте. При этом на полосе заметно оживленное движение, а водитель постоянно меняет ряд движения, объезжая встречные машины, чем непрерывно создает аварийные ситуации.

В ГУВД Ташкента прокомментировали видео. Инцидент произошел 24 августа примерно в 22:20 на проспекте Бунёдкор в Чиланзарском районе. Водитель Ж. М. (1986 г. р.) управлял автомобилем Lacetti (01М 701 СА) без соответствующих документов и водительского удостоверения.

Фото: Telegram

Сотрудники ГУВД оформили протокол о правонарушении по части 2 статьи 128−5 (Выезд водителей транспортных средств в нарушение правил дорожного движения на сторону дороги или полосу, предназначенную для встречного движения), статей 135 (Управление транспортными средствами лицами, не имеющими документов, предусмотренных правилами дорожного движения) и 194 (Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел).

Собранные документы переданы в Чиланзарский районный суд по уголовным делам. Автомобиль помещен в штрафную площадку.