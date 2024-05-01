С 1 мая 2024 года в Узбекистане вступает в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая и другое. Обзор подготовлен на основе данных Министерства юстиции, Norma.uz и материалов «Газеты.uz».

Тарифы на электричество и газ повышаются с 1 мая, вводятся социальные нормы

С 1 мая в Узбекистане повышаются цены на электричество и газ — впервые с августа 2019 года. Одновременно вводятся социальные нормы по потреблению энергоресурсов. Последующее повышение намечено на апрель 2025 года.

«Газета.uz» посчитала, как увеличатся расходы при новых тарифах на газ и электричество, вводимых с 1 мая в Узбекистане.

Вводится ежемесячная материальная помощь одиноким престарелым и лицам с инвалидностью вместо компенсаций

Вместо ежемесячной компенсации по платежам за жилищно-коммунальные услуги и ежемесячных дополнительных выплат на продукты питания и товары личной гигиены одиноким престарелым и лицам с инвалидностью, включённым в Единый реестр социальной защиты, будет выплачиваться ежемесячная материальная помощь в размере минимальных потребительских расходов для одиноких престарелых и лиц с инвалидностью.

Разрешение на добычу песка и гравия в руслах рек — только через платформу E-auksion

Вводится бессрочный мораторий на добычу нерудных материалов в руслах рек Чирчик, Сангзор, Зарафшан, Нарын, Кашкадарья, Сурхандарья и Сырдарья.

Реализация права на добычу песчано-гравийных материалов в руслах других рек, не попавших под мораторий, прибрежных полосах и водоохранных зонах теперь осуществляется исключительно через электронную платформу E-auksion.

Будут сформированы волонтёрские группы при ЧС

В каждом регионе будут сформированы волонтёрские группы для привлечения к работам по спасению населения при сильном землетрясении.

Выдача 17 видов заключений — через центры госуслуг

Госуслуги по выдаче заключений можно получить через центры госуслуг или ЕПИГУ. Заключения выдаются:

о соответствии требованиям промышленной безопасности при строительстве, пользовании и ремонте магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов;

по рекламированию лекарств и БАДов на телерадиоканалах и др.

Заканчивается эксперимент по возврату фермерам НДФЛ

С 1 апреля 2023 года по 1 мая 2024 года фермерским хозяйствам, специализирующимся на выращивании хлопка и (или) зерна, в качестве эксперимента возвращался НДФЛ, уплаченный с доходов в виде оплаты труда их работников.

Через аукцион можно получить право на установку санитарно-гигиенических пунктов

Субъектам предпринимательства предоставляется право на установку санитарно-гигиенических пунктов в определённых общественных местах, населённых пунктах и на социальных объектах.

Новые обязательные платежи и сборы устанавливаются исключительно законом

С 1 мая 2024 года новые обязательные платежи и сборы для граждан и субъектов предпринимательства будут вводиться исключительно законом.

Будет внедрён порядок выдачи исполнительных документов в электронной форме

Внедряется порядок выдачи (отправки, предоставления) исполнительных документов на основании судебных актов в электронной форме. Будет установлен минимальный размер гарантированного дохода граждан, на который не может быть обращено взыскание по задолженности. Порядок упрощённого исполнительного производства распространяется также на взыскание задолженности по почтовым расходам.

Размер средств, покрываемых нуждающимся лицам на приобретение протезных изделий и средств реабилитации, будет увеличен

С 1 мая 2024 года размер средств, покрываемых государством нуждающимся лицам на приобретение протезных изделий и средств реабилитации, будет увеличен, в среднем, до трёхкратного, а некоторых видов данных средств — до десятикратного размера. Кроме того, нуждаемость лиц с инвалидностью в протезных изделиях и средствах реабилитации будет определяться на основе справки об инвалидности без оформления отдельного медицинского заключения.

Заключения о сейсмической опасности и прогнозе землетрясений ежемесячно будут вноситься в хокимияты

С 1 мая 2024 года будет налажена практика ежемесячного внесения в органы власти на местах заключений о сейсмической опасности и прогнозе землетрясений.