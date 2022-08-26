На границах в Таджикистане вновь ввели коронавирусные ограничения, сообщило ИА «Ховар» со ссылкой на Агентство гражданской авиации.

Такое решение было принято республиканским штабом по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19 в Таджикистане в связи с повышением заболеваемости коронавирусом в других странах.

«Ограничения носят временный характер», — добавили в Агентстве гражданской авиации.

В начале июля на границе республики всем прибывшим начали измерять температуру. Тех, у кого она повышена, просят сделать ПЦР-тест.

«По официальным данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, в стране не зафиксировано ни одного заболевшего COVID-19 с февраля 2022 года. При этом около 90% местных жителей прошли вакцинацию от инфекции», — говорится в сообщении агентства.

В нем также отмечается, что коронавирусные ограничения ввели и власти других государств.

Напомним, Узбекистан и Казахстан в июне отменили требования документа о вакцинации и ПЦР-теста при пересечении границы, Кыргызстан сделал это еще в мае. Россия в июле сняла ограничения на пересечение границы, но требование о предоставлении ПЦР-теста сохранилось для всех въезжающих, кроме граждан Беларуси.