Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса на территории Казахстана приняла решение с 8 июня отменить обязательное требование для граждан страны и иностранцев о предъявлении документа о вакцинации против COVID-19 и справки с отрицательным результатом ПЦР-теста при пересечении границы страны.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана.

Кроме того, решением комиссии возобновляется работа 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках границы Казахстана в 7 регионах страны.

Ранее схожее решение приняла Турция. С 1 июня при въезде в страну больше не нужно предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или тест на антиген.

Австрия также отменила с 16 мая все связанные с коронавирусом ограничения для иностранных туристов. При въезде больше не нужно предъявлять сертификат вакцинации, справку о перенесенной болезни или ПЦР-тест.