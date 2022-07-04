С 15 июля Россия отменяет ограничения на пересечение границы, которые были установлены с 16 марта 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам очередного заседания оперативного штаба по коронавирусу, проведенного заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой.

Штаб, в частности, принял решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства от 16 марта 2020 года №635-р и от 27 марта 2020 года №763-р.

Кроме того, отменяются требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Беларуси по прибытии в Россию авиатранспортом. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются.

Ранее оперативным штабом было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.



