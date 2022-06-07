С 10 июня будут сняты все временные ограничения, связанные с коронавирусом, на въезд в Узбекистан воздушным путём, через приграничные железнодорожные станции и пограничные пункты пропуска. Об этом сообщила пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия со ссылкой на решение Республиканской специальной комиссии по борьбе с ковидом.

В пресс-службе Кабинета министров Узбекистана «Газете.uz» уточнили, что это касается не только иностранных туристов, как пишет Минтуризма, но и всех, кто прибывает из-за рубежа — и граждан Узбекистана, и граждан других стран.

В частности, отменяются правила, требующие предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или сертификат (паспорт) о вакцинации, а также сдавать экспресс-тест на антиген.

Напомним, ранее об отмене всех ограничений по коронавирусу на въезд в страну заявил Казахстан.