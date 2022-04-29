С 1 мая Кыргызстан отменяет обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против коронавируса для граждан страны и иностранцев, пересекающих пункты пропуска на всем протяжении государственной границы Кыргызстана и на всех видах транспорта.

Такое решение было принято правительством страны 28 апреля в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.

Напомним, что с 11 апреля Казахстан отменил ограничения на пересечение границы в сухопутных пунктах пропуска с Узбекистаном, Кыргызстаном и Россией. Однако сохранилось требование наличия справки с отрицательным ПЦР-тестом или о вакцинации от ковида.