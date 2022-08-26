Курсовая разница при конвертации рублей в доллары через узбекские сумы с весны начала привлекать валютных спекулянтов. Об этом сообщают российские «Ведомости» и «Коммерсантъ».

По данным СМИ, предприниматели из Узбекистана организовали схему конвертации: на рубли покупают узбекские сумы, затем меняют их на доллары, привозят в Россию и здесь снова меняют на рубли. «Ведомости» пишут, что прибыль от подобных операций составляет 6% всего за несколько дней.

Например, еще в начале августа доллар в России в мелких банках можно было продать по курсу 65 рублей за доллар. В Узбекистане курс доллара более стабилен. По словам старшего советника Hill Consulting, эксперта по международному бизнесу Сергея Нестеренко, на 100 тысяч рублей можно купить примерно 18 млн сумов, обменять их на 1640 долларов (курс на черном рынке в Ташкенте — 11 тысяч сумов за доллар), а доллары вывезти в Россию и поменять на рубли по курсу 65 рублей. Получится 106 тысяч рублей, т. е. теоретически можно заработать 6000 рублей, или 6%, за несколько дней.

По его словам, альтернативно можно поменять доллары на рубли в Узбекистане по кросс-курсу, но из-за двойной конвертации будет не так выгодно, отмечает эксперт.

Такой способ использовали валютные спекулянты еще 30 лет назад, и он до сих пор работает без сбоев, но возможен только на черном рынке, подтвердил аналитик группы компаний «ИнстаФорекс» Александр Давыдов:

По его словам, наличный доллар в России практически исчез, и его реализация на черном рынке может принести хороший доход.

Маржа при этом зависит от условий привлечения денег, то есть, по какой цене покупается та или иная валюта. Дело в том, что на практике спекуляции проводятся на заемные средства в той или иной форме, и все зависит от их стоимости. Если деньги свои, то прибыль и в 5% будет считаться отличной, отметил эксперт.

«Понятно, что с 1000 долларов смысла в это играть нет из-за комиссий. Думаю, что выгода наступает как минимум от нескольких сотен тысяч долларов», — считает он.

По его мнению, опытные спекулянты годами могут зарабатывать на подобной географической схеме, постоянно изучая рынок соседних стран и отслеживая наиболее выгодные курсы. В России эта практика была привлекательна в марте-апреле, когда рубль рекордно ослабел и в некоторых обменных пунктах доходил до 160 рублей за доллар. Но в последние несколько недель российская валюта закрепилась на уровне около 60 рублей за доллар, и арбитраж между странами потерял смысл, заявил Александр Давыдов.

Директор по инвестициям управляющей компании «Открытие» Виталий Исаков предостерёг, что такие операции всегда сопровождаются внерыночными рисками: «Из России можно отправлять доллары на личные зарубежные счета с достаточно большим лимитом — сейчас 1 млн долларов в месяц. Деньги за границей снимают со счетов наличными, а потом их снова ввозят в РФ и продают не по биржевому, а по банковскому курсу — он более высокий».

Центральный банк Узбекистана отмечал аномальную активность валютных сделок. За шесть месяцев 2022 года объём денежных переводов составил 6,5 млрд долларов, что на 96% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($3,3 млрд). Регулятор видит увеличение объёма переводов из всех стран, но 95% роста приходится на Россию.

Глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов ранее объяснил рост переводов легализацией ранее неучтенных каналов для отправки денег, ограничением «цыганской почты» и ростом экспортных поступлений в наличной форме.

С января по июнь население купило в местных банках валюту на 3,7 млрд долларов — на 85% больше, чем за первые полгода 2021 года ($2 млрд), а продало банкам — 5,6 млрд долларов (было $3,3 млрд).

С конца июля банки начали вводить комиссию в 0,7−1% за обналичивание валюты, в том числе через платежные системы, такие как Western Union, MoneyGram, CONTACT и «Юнистрим».

Кроме того, правоохранительные органы сообщили о нескольких попытках вывезти из страны валюту. Например, на днях СГБ пресекла незаконный вывоз более 2 млн долларов через Кыргызстан в зарубежные страны. До этого два жителя Ферганского района пытались незаконно вывезти в Кыргызстан в общей сложности почти 300 тысяч долларов.