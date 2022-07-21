В Узбекистане последние три месяца наблюдался рекордный рост денежных переводов из-за границы. В апреле мигранты отправили в страну 1,07 млрд долларов (рост — почти в 2 раза), в мае — 1,65 млрд долларов (рост в 2,7 раза), а в июне — 2,34 млрд долларов (рост в 3,25 раза).

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции 21 июля назвал ряд причины для рекордных показателей. По его словам, ЦБ видит увеличение объёма переводов из всех стран, но 95% роста приходится на Россию.

Трансграничные денежные переводы в 2021 и 2022 годах. Источник: Центральный банк

За шесть месяцев в структуре трансграничных денежных переводов 199 млн долларов составили российские рубли — около 3,1% в общем объёме отправлений.

«87% из этих рублей на 199 млн долларов были получены в сумах. Пять наших банков наладили с крупными российскими банками P2P-переводы (электронные денежные переводы от одного человека к другому — ред.). Наблюдения показывают, что эти банки выдавали населению переводы в сумах», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

Глава ЦБ отметил, что важно понимать, в какой форме поступающая валюта обращается на внутреннем рынке. Если Узбекистан получил переводы на 6,5 млрд долларов, то часть на 5,6 млрд долларов была продана на внутреннем рынке. По мнению главы ЦБ, это частично свидетельствует о легализации неучтённых в прошлом неофициальных каналов для валютных отправлений.

«Мы до сих пор не выпускали об этом информацию, потому что хотели провести глубокий анализ, изучить смысл, причины, логическую взаимосвязь случаев. В ходе изучения мы пришли к тому, что одной из первых причин для резкого роста денежных переводов является разница в 15−20%, а иногда 30% между курсами наличной и безналичной валютой в России», — сказал он.

Глава ЦБ также отметил, что в России наблюдаются сложности с покупкой наличной валюты в банках.

«Раньше наши соотечественники в России пользовались „цыганской почтой“, то есть отправляли наличные деньги через тех, кто отправлялся [в Узбекистан]. Такая ситуация, эти [валютные барьеры] ограничили эти возможности. Теперь эти деньги начали переводы через реальные, официальные каналы», — пояснил он.

По данным Центробанка РФ, из России в Узбекистан в 2021 году отправлены переводы на 5,5 млрд долларов, средняя сумма перевода составила 410 долларов. ЦБ Узбекистана при анализе также заметил количественное изменение в денежных переводах до 500 долларов.

«В первое полугодие 2022 года объём переводов до 500 долларов вырос в два раза, а число отправителей — на 50%. Это в определённой степени цифрами подтверждают наши первые выводы», — указал Мамаризо Нурмуратов.

Анализ Центробанка также показал значительную долю малого и среднего бизнеса, занимающегося экспортом в Россию, и экспортёров, поставляющих товары без контрактов до 5000 долларов.

«Кроме того, представители „серой“ экономики также занимались экспортом. Они обычно получали экспортную [выручку] в виде наличной валюты. А теперь представьте, что малые экспортёры не знают, подпадает ли под санкции обслуживающий банк российского субъекта, покупающего его товар. Или тот субъект не знает, есть ли у него связь теми, кто под санкциями. Поэтому они увеличивают объёмы экспорта в наличной форме. Соответственно, экспортные [платежи] они начали отправлять через денежные переводы», — отметил глава регулятора.

В начале марта банки Узбекистана в своих кассах начали обменивать рубли, поступающие денежными переводами. Мамаризо Нурмуратов отметил, что тогда было принято решение автоматически конвертировать российскую валюту в доллары на бирже.

«Когда мы дали разрешение на рубль, мы договорились, что рубль не будет поступать к нам. То есть рубль автоматически конвертировался в доллар на российской бирже через платёжную организацию, которая переводит деньги, а затем размещался на депозит и отправлялся к нам в долларах. Российский рубль, доля которого в общем объёме составляет 3,1%, поступал через P2P-переводы, а остальные трансграничные переводы — в долларах и свободной конвертируемой валюте», — сообщил он.

Центробанк напомнил, что фермерским и дехканским хозяйствам Узбекистана указом президента разрешено экспортировать товары и получать деньги в наличной форме. Если в первом квартале доля наличности в экспортных поступлениях составляла 2,5−3%, то во втором квартале этот показатель превысил 11%. В частности, в июне из экспортных поступлений на 1,24 млрд долларов около 176 млн долларов были в наличной форме. Эти факторы также значительно повлияли на увеличение денежных переводов.

Кроме того, Центробанк отметил резкое увеличение в апреле денежных переводов на сумму более 1000 долларов в 1,6 раза, а объёмов — в 2 раза, в мае — в 2,5 и 3 раза, а в июне — в 3 раза соответственно. Рост пришёлся на регионы Узбекистана с высоким экспортным потенциалом — Самаркандскую, Ферганскую, Андижанскую, Наманганскую области и Ташкент.

Мамаризо Нурмуратов сообщил, что во втором квартале число открытых расчётных счетов нерезидентами увеличилось на 47 тысяч и достигло 169 тысяч (из них 90 тысяч валютные карты — Visa и MasterCard). Основная часть на мигрантов из России, Украины и Беларуси, которые прибыли в Узбекистан на постоянной или временной основе. По состоянию на 1 июля на расчётных счетах граждан России в Узбекистане находилось 115 млн долларов.

Четвертая причина, которая привела к росту переводов, связана с тем, что граждане приграничных районов из других стран на фоне валютных ограничений в своих государствах начали переводить деньги в Узбекистан, обналичивать их и забирать обратно в свои страны. Мамаризо Нурмуратов отметил, что в мае-июне в 2−2,5 раза увеличилось число прибывших из приграничных стран, но их общее количество составляет 119 тысяч человек. Регулятор не видит в этом рисков.

«Мы не выиграем от ограничений. Я назвал небольшую цифру. Если мы ограничим переводы на их имя, то они начнут оформлять на граждан Узбекистана. Мы [можем] создать определенные трудности, но мы не достигнем ожидаемых результатов. Если мы введём определенные ограничения, фильтры для денежных переводов, это станет шагом назад в либерализации нашей валютной политики», — подчеркнул он.

Мамаризо Нурмуратов также отметил, что не вся сумма денежных переводов включается в статистику ВВП в качестве доходов населения.