Сотрудники управления Службы государственной безопасности по Ферганской области пресекли попытки незаконного вывоза большого объёма иностранной валюты в Кыргызстан, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Житель Ферганского района Т. Ж. (1985 года рождения), получил в Коканде 152,6 тысячи долларов от гражданина, личность которого устанавливается, и был задержан, когда вёз деньги другому жителю района, Р. Р. (1977, ранее судим), с целью их переправки в Кыргызстан. Р. Р., который ожидал его в селе Миндон, был также задержан.

В другом случае житель Ферганского района М. Ш. (1992) получил в Фергане 140 тысяч долларов от гражданина А. Т. и был задержан, когда ехал в Вуадиль для передачи суммы жителю Кыргызстана. А. Т. также задержан.

Следственный отдел управления СГБ по области возбудил уголовные дела, ведётся следствие.