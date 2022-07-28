В Узбекистане банки начали вводить комиссию за снятие наличных средств, в том числе валюты с карт клиентов.

«Капиталбанк» установил комиссию в 0,7% на ряд операций, связанных с обналичиванием валюты, но не объяснил причины. В частности, за выдачу наличных денежных средств:

в иностранной валюте, внесённых в наличной форме в кассу филиала розничного бизнеса «Капитал 24» (раньше комиссия не взималась);

в иностранной валюте, поступивших на счёт клиента в безналичной форме, включая системы денежных переводов (раньше было 0,5%);

в иностранной/ национальной валюте, поступивших на счёт клиента в безналичной форме в виде возврата (ошибка в переводе, возврат со стороны банка-корреспондента);

в иностранной валюте, поступивших на счет клиента со счетов, открытых в Smartbank/минибанке, внесенной ранее в наличной форме;

поступивших по системе Western Union, Contact, MoneyGram, «Юнистрим», — 0,7% от суммы операции (раньше было 0%).

Комиссия в 0,7% также вводится при обработке транзакций по получению наличных по пластиковым картам Visa «Капиталбанка» через кассу или терминал банка.

Новые тарифы вступили в силу с 27 июля.

Кроме того, «Капиталбанк» с 25 июля временно приостановил все операции по системам денежных переводов Contact, «Золотая Корона» и «Юнистрим». Решение было принято «из-за роста количества сомнительных транзакций, а также транзакций, по своим признакам, не соответствующих переводам в личных целях».

Банк «Ипак йули» с 28 июля ввёл комиссии в размере 1% от суммы при снятии наличных с карт Visa/Mastercard/UnionPay банка, в кассах и банкоматах банка, а также при выдаче наличной иностранной валюты с валютного счета денежных средств, поступивших с карточного счета клиента внутри системы. Финансовое учреждение назвало решение «временным» в целях «регулирования оборота наличной иностранной валюты».

Финансист Отабек Бакиров отметил, что спекулянты при снятии наличной валюты стали ориентироваться на международные пластиковые карты на фоне проблем с международными переводами в ряде банков.

«Потому что, несмотря на то, что банки начали сталкиваться с трудностями при выдаче наличных денег через денежные переводы и обменные пункты, они не устанавливали никаких ограничений и комиссий на снятие наличных с международных пластиковых карт. Естественно, этой бесплатной лазейкой сейчас воспользовались спекулянты. Теперь придется заплатить комиссию», — отметил он.

Spot.uz представил условия снятия валюты с карт и счетов в других коммерческих банках Узбекистана.

Начиная с марта Центробанк завозит наличную иностранную валюту и предоставляет её коммерческим банкам. Раньше они привозили валюту в основном из российских банков, но эта возможность сейчас ограничена, а европейские банки «наличку» выдают «с некоторой осторожностью и опаской» и повышают комиссии, сообщал председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.