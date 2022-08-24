Сотрудники управлений Службы государственной безопасности по Наманганской области в ходе оперативного мероприятия пресекли незаконный вывоз большого объёма иностранной валюты через Кыргызстан за рубеж, сообщила пресс-служба СГБ.

В ходе мероприятия был остановлен автомобиль Lacetti, направлявшийся в сторону узбекско-кыргызской границы, в которой находились братья — жители Касансайского района 1985 и 1992 года рождения.

При обыске салона автомобиля обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором было 205,6 тысячи долларов, в двух синтетических мешках — 836,3 тысячи и 800 тысяч долларов соответственно. В общей сложности было изъято более 1,8 млн долларов.

Далее в целях выявления лиц, поставляющих валютные ценности, был задержан мужчина (1989), занимавшийся предпринимательской деятельностью в Касансайском районе. В салоне его машины марки Malibu был произведён обыск, в результате чего было обнаружено 167,1 тысячи долларов.

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.