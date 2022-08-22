Для микробизнеса в Узбекистане вместо налога с оборота будет введена единая налоговая ставка. Об этом на ежегодной встрече с предпринимателями 22 августа заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства выдвинул инициативы по поддержке представителей сферы по 5 направлениям.

Первое направление — определение особого подхода к поддержке предприятий с разделением их на категории.

При этом предприятия будут классифицироваться по их годовому обороту (сейчас в том числе по численности сотрудников) и относиться к следующим категориям:

субъекты с годовым оборотом до 1 млрд сумов — микробизнес ;

; субъекты с годовым оборотом до 10 млрд сумов — малый бизнес;

субъекты с годовым оборотом до 100 млрд сумов — средний бизнес (сейчас нет понятия средний бизнес).

Исходя из этого, с 1 января 2023 года для микробизнеса вместо действующих ставок налога с оборота — от 4% до 25% — будет введена единая налоговая ставка в 4%.

При этом сохранятся действующие ставки в 1% и 2% для предпринимателей в отдаленных районах и отдельных категорий.

При добровольной уплате 20−30 млн сумов в год, они будут освобождены от обязанности вести и представлять в налоговые органы бухгалтерский учет.

Предприятия второй категории, то есть оборот которых превысил 1 млрд сумов и которые перешли на общий порядок уплаты налогов (НДС и налог на прибыль), в течение года будут платить в 2 раза меньше налога на прибыль.

«Эти возможности облегчат деятельность и дадут мощный стимул 370 тысячам предпринимателей», — сказал президент.

Для этого с 1 января 2023 года:

предприятия, перешедшие с малого на средний бизнес, в течение двух лет будут уплачивать только 50% налога на прибыль;

50% расходов на страхование имущества будут компенсироваться государством;

для них будет внедрена упрощенная налоговая, финансовая и статистическая отчетность;

будет установлена 20-процентная квота на государственные закупки, в рамках этих госзакупок им будет выплачиваться аванс в размере 50% (сейчас 15%).

В 2019 году Торгово-промышленная палата предлагала ввести понятие «среднего бизнеса» в Узбекистане, куда хотели включить компании с численностью сотрудников от 20 до 150 человек в зависимости от сферы и выручки от 1 до 3 млрд сумов, но проект не был принят.