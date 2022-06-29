Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 июня подписал указ «О мерах по созданию благоприятных условий для бизнеса в период реформирования налогового администрирования», сообщает Государственный налоговый комитет.

Согласно документу, с 1 июля 2022 года отменяется порядок применения повышенных ставок налога на имущество и земельного налога, приостановления действия льгот и преференций в отношении пустующих зданий, неиспользуемых производственных площадей, сооружений нежилого назначения, объектов незавершенного строительства (неиспользуемых объектов), а также земельных участков, занятых данными объектами.

До этого к собственникам неиспользуемых объектов по сравнению с установленными ставками налога на имущество и земельного налога применяются повышенные ставки:

до 3 месяцев — в 2-кратном размере;

по истечении 3 месяцев — в 5-кратном размере;

по истечении 6 месяцев — в 10-кратном размере;

по истечении 12-ти месяцев — каждые последующие 12 месяцев в двукратном размере последнего примененного повышенного размера.

Кроме того, с этой же даты упрощается администрирование НДС. Предпринимателям, которые в обязательном порядке признаются плательщиками НДС, автоматически выдается свидетельство НДС без внесения уточнения в уровень налогового риска.

Выявление случаев налогового риска в работе предпринимателей в ходе мониторинга налоговыми органами является основанием для приостановления действия свидетельства НДС.

Документом вводится порядок, в соответствии с которым предпринимателей с высоким уровнем риска будут уведомлять о приостановлении свидетельства НДС за 5 рабочих дней. В этот срок даётся возможность устранить недостатки. Если не исправить их в указанный срок, действие свидетельства НДС будет приостановлено. За исключением случаев, когда реализуемые соглашения (операции) не соответствуют номенклатуре приобретаемых и реализуемых товаров (услуг) либо налогоплательщик отсутствует по месту государственной регистрации.

Согласно указу, до 1 марта 2023 года:

не будут применяться финансовые санкции за неправильное отражение в счетах-фактурах или чеках онлайн контрольно-кассовой техники идентификационных кодов товаров (услуг) (ИКПУ);

отражение всех операций, связанных с учетом основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ресурсов, а также формированием и уменьшением уставного капитала, в АИC «E-aktiv» является добровольным.

Упрощение налогового администрирования и отмену порядка применения дополнительных высоких налоговых ставок при расчёте налога на имущество президент анонсировал в середине апреля.