С 2023 года ставку налога на добавленную стоимость (НДС) планируется снизить с 15% до 12%. Об этом президент Шавкат Мирзиёев заявил на X съезде партии УзЛиДеП, выступая со своей предвыборной программой. На съезде ожидается утверждение кандидатуры от партии на октябрьских выборах главы государства, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Как вам известно, в 2020 году мы снизили ставку НДС с 20% до 15%. Это означает, что в распоряжении 100 тысяч предпринимателей осталось 10 трлн сумов. Теперь, с необходимой подготовкой, с 2023 года мы снизим эту ставку налога с 15% до 12%», — заявил он.

Президент сообщил о планах по снижению ставки налога на имущество с 2% до 1,5% в 2022 году, благодаря чему в распоряжении предпринимателей останется 600−700 млрд в год.

Ещё одно планируемое новшество — с 2023 года будет введён единый налог на недвижимость, объединяющий имущественный и земельный налоги юридических лиц.

В настоящее время ставки налога на прибыль в банковском, финансовом и телекоммуникационном секторах отличаются. По словам президента, налог на прибыль будет снижен с 20% до 15% и будет одинаковым для всех предпринимателей.

«Монополия на 25 видов деятельности, таких как строительство дорог, теплоснабжение, услуги по благоустройству, будет отменена. Перед бизнесом откроется широкий спектр возможностей в этих сферах», — заявил также Шавкат Мирзиёев.