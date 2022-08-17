Офис омбудсмана Ферузы Эшматовой, которая возглавляет парламентскую комиссию по расследованию событий начала июля в Каракалпакстане, впервые сообщил о возможных пытках задержанных участников событий.

16 августа Феруза Эшматова и члены комиссии встретились с адвокатами, защищающими права и законные интересы обвиняемых по уголовным делам, возбужденным в связи с событиями в Каракалпакстане.

«Были изучены мнения адвокатов о проводимых следственных действиях относительно событий и обстоятельств в Каракалпакстане. В частности, получена информация о случаях воспрепятствования их свиданиям с лицами, находящимися под их защитой в следственном изоляторе, о передачах близких родственников задержанных лиц, о случаях допущения пыток при проведении следственных действий», — говорится в сообщении пресс-службы омбудсмана от 17 августа.

Члены комиссии встретились с представителями Министерства юстиции Каракалпакстана и республиканского управления Палаты адвокатов для изучения состояния обеспечения права на защиту лиц, задержанных во время демонстраций.

Они также изучили, были ли оборудованы следственные помещения камерами видеонаблюдения и пользовались ли адвокаты правом запрашивать видеозаписи.

В течение дня были также приняты заявления около 20 граждан, пришедших в штаб комиссии.

«Газета.uz» в своём репортаже из Нукуса в конце июля писала о возможных случаях пыток, в том числе приведших к смерти задержанных.

Член комиссии Алишер Кадиров (заместитель спикера Законодательной палаты, лидер партии «Миллий тикланиш» и член комиссии по внесению поправок в Конституцию) заявлял, что репортаж «Газеты.uz» является лживым. При этом он неоднократно подчёркивал, что не может комментировать сообщения до публикации заключения комиссии.

17 августа он заявил, что «никаких репрессий и давления в Каракалпакстане нет». Депутат добавил: «Более тысячи человек в Каракалпакстане были освобождены не потому, что они невиновны, а в качестве проявления доброй воли».