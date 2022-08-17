Пресс-служба офиса омбудсмана опровергла сообщение «Газеты.uz» о том, что адвокаты задержанных участников волнений в Каракалпакстане заявили парламентской комиссии о случаях пыток при проведении следственных действий.

В сообщении пресс-службы омбудсмана, опубликованном ранее, говорилось: «Были изучены мнения адвокатов о проводимых следственных действиях относительно событий и обстоятельств в Каракалпакстане. В частности, получена информация о случаях воспрепятствования их свиданиям с лицами, находящимися под их защитой в следственном изоляторе, о передачах близких родственников задержанных лиц, о случаях допущения пыток при проведении следственных действий».

На самом деле, уточняет пресс-служба, имелось в виду, что у адвокатов спрашивалось, имелись ли случаи применения пыток к гражданам, задержанным в ходе демонстраций. «Потому что в социальных сетях распространялись необоснованные сообщения об этом», — говорится в сообщении.

Пресс-служба повторила, что факты, выявленные в ходе расследования событий начала июля в Каракалпакстане, будут обнародованы только после публикации окончательного заключения. До этого они сообщаться не будут, подчёркивается в сообщении.

«Полученная информация перепроверяется, обоснованность приведённых цифр изучается», — отметили в офисе омбудсмана.

«Напоминаем, что распространение ложной и необъективной информации может стать причиной возникновения настроения недоверия и отчаяния у населения и граждан», — говорится в сообщении.