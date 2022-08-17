Алишер Кадиров, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, лидер Демократической партии «Миллий тикланиш», член конституционной комиссии по внесению поправок в Конституцию и парламентской комиссии по расследованию событий начала июля в Каракалпакстане, заявил, что «никаких репрессий и давления в Каракалпакстане нет» и что «ведутся следствие и расследование». С чем связано это заявление, он не уточнил.
«Расследования по схожим темам в таких странах, как США, Казахстан, Шри-Ланка и Мьянма также велись долгое время, а некоторые всё ещё продолжаются, это очень естественно и правильно», — написал он у себя в Telegram-канале.
«Человек, нарушивший закон, подвергается следствию в любой точке мира, в случае виновности он наказывается. Невиновные освобождаются», — отметил депутат.
Он добавил: «Более тысячи человек в Каракалпакстане были освобождены не потому, что они невиновны, а в качестве проявления доброй воли. По остальным следствие ещё не закончено». Он не уточнил, сколько человек остаётся под следствием.
«Не делайте провокаций, не мешайте расследованию», — написал Алишер Кадиров.
5 августа он назвал репортаж «Газеты.uz» «Страх и боль — что чувствует Каракалпакстан месяц спустя», в котором приводятся мнения жителей Нукуса о трагических событиях 1−2 июля, лживым.
На следующий день он опубликовал ссылку на доклад группы правозащитных организаций, в котором говорится об установлении имён 20 погибших, 91 пропавшего без вести, 315 находящихся в местах лишения свободы и 53 освобождённых, назвав его ложью и провокацией.
Официально список имён погибших (власти сообщали о 21 жертве событий) не публиковался.
15 августа комиссия по расследованию событий в Каракалпакстане, возглавляемая омбудсманом Ферузой Эшматовой, сообщила, что начинает второй этап расследования, в ходе которого будут перепроверены некоторые данные и проведено изучение на новых объектах. Комиссия открыла Telegram-канал и аккаунт в Twitter для освещения своей деятельности.
Результаты расследования не будут сообщаться до публикации финального заключения комиссии, чтобы это не повлияло на объективность изучения событий, заявляла комиссия.
Динара
Хотите сказать, что 1000 человек с оружием вышли на протесты? Сначала посчитайте сколько выдано было разрешений на ношение оружия в Каракалпакстане и тогда поймете, что это расследования просто для галочки. Там у единиц есть разрешение. Ни один нормальный человек не скажет что либо в адрес государства государственной комиссии. Впустите международных экспертов, разрешите им самим пройтись, а не без утвержденного ранее маршрута, тогда вся картина будет ясна. На самом деле то, что сделали с каракалпакстанцами это то, что будет с любым узбекистанцем, кто не будет молчать. Экономически Узбекистан, конечно, вырос, а политически, все на том же уровне. А может и хуже стало.
Renat
Не потому что они НЕвиновны, а потому что мы решили доброту показать. не стоило наверно вообще таких слов говорить.
Равшан Мухаммадиев
После всех нелепых высказываний и предложений Кадирова, все его слова воспринимаются мягко говоря с недоверием. И потом, что это за жест доброй воли? То есть тысяча отпущенных это виновные? Если да то в чём же их вина?
Timur Kim
А у нас есть законодательно оформленные проявление доброй воли?
Кто конкретно её проявил и на основании каких полномочий?
Если не виновен- должны извинится, если виновен быть наказан.