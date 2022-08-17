Алишер Кадиров, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, лидер Демократической партии «Миллий тикланиш», член конституционной комиссии по внесению поправок в Конституцию и парламентской комиссии по расследованию событий начала июля в Каракалпакстане, заявил, что «никаких репрессий и давления в Каракалпакстане нет» и что «ведутся следствие и расследование». С чем связано это заявление, он не уточнил.

«Расследования по схожим темам в таких странах, как США, Казахстан, Шри-Ланка и Мьянма также велись долгое время, а некоторые всё ещё продолжаются, это очень естественно и правильно», — написал он у себя в Telegram-канале.

«Человек, нарушивший закон, подвергается следствию в любой точке мира, в случае виновности он наказывается. Невиновные освобождаются», — отметил депутат.

Он добавил: «Более тысячи человек в Каракалпакстане были освобождены не потому, что они невиновны, а в качестве проявления доброй воли. По остальным следствие ещё не закончено». Он не уточнил, сколько человек остаётся под следствием.

«Не делайте провокаций, не мешайте расследованию», — написал Алишер Кадиров.

5 августа он назвал репортаж «Газеты.uz» «Страх и боль — что чувствует Каракалпакстан месяц спустя», в котором приводятся мнения жителей Нукуса о трагических событиях 1−2 июля, лживым.

На следующий день он опубликовал ссылку на доклад группы правозащитных организаций, в котором говорится об установлении имён 20 погибших, 91 пропавшего без вести, 315 находящихся в местах лишения свободы и 53 освобождённых, назвав его ложью и провокацией.

Официально список имён погибших (власти сообщали о 21 жертве событий) не публиковался.

15 августа комиссия по расследованию событий в Каракалпакстане, возглавляемая омбудсманом Ферузой Эшматовой, сообщила, что начинает второй этап расследования, в ходе которого будут перепроверены некоторые данные и проведено изучение на новых объектах. Комиссия открыла Telegram-канал и аккаунт в Twitter для освещения своей деятельности.

Результаты расследования не будут сообщаться до публикации финального заключения комиссии, чтобы это не повлияло на объективность изучения событий, заявляла комиссия.