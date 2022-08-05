Спустя ровно неделю после публикации репортажа «Газеты.uz» из Нукуса, в котором приводятся мнения жителей Каракалпакстана о трагических событиях 1−2 июля, появилась первая реакция официального лица.

Алишер Кадиров, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, лидер Демократической партии «Миллий тикланиш» и член парламентской комиссии по расследованию событий начала июля в Каракалпакстане, назвал статью лживой.

«Как у члена комиссии у меня нет полномочий подробно опровергнуть мнения, приведённые в этой статье, однако, поскольку я знаком со многими конкретными доказательствами, я конкретно заявляю, что эта статья полна ложных и вводящих в заблуждение толкований», — написал депутат.

«Ждите заключения комиссии. Не торопитесь верить россказням», — призвал Алишер Кадиров.