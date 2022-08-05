Спустя ровно неделю после публикации репортажа «Газеты.uz» из Нукуса, в котором приводятся мнения жителей Каракалпакстана о трагических событиях 1−2 июля, появилась первая реакция официального лица.
Алишер Кадиров, заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, лидер Демократической партии «Миллий тикланиш» и член парламентской комиссии по расследованию событий начала июля в Каракалпакстане, назвал статью лживой.
«Как у члена комиссии у меня нет полномочий подробно опровергнуть мнения, приведённые в этой статье, однако, поскольку я знаком со многими конкретными доказательствами, я конкретно заявляю, что эта статья полна ложных и вводящих в заблуждение толкований», — написал депутат.
«Ждите заключения комиссии. Не торопитесь верить россказням», — призвал Алишер Кадиров.
Ажинияз
Предлагаю народ Республики Каракалпакстан не комментировать эту статью. Пусть депутат поймёт, что народ образован, и сам сделал давно выводы..
Zero Cold
И правильно! Как можно верить каким-то там десяткам и сотням очевидцев!? Конечно же они все врут! Если разные и наверняка незнакомые друг с другом люди говорят примерно одно и то же, то как их слова могут быть правдой!? Они ж не депутаты! Вот депутатам доверять надо, тем более таким, как Кадыров! Он же известный специалист по национальным вопросам и вообще никак не ангажирован.
Сарказм, если что.
Kuat Bek
Ну конечно. Разве кто-то ждет правды от так называемой “Комиссии правды“?! Хотелось бы задать вопрос этому Алишеру, где вы были с 26 июня по 2 июля, чтобы увидеть своими глазами правду? “Комиссия правды“ расчищает себе дорогу как по роману Оруэла-"Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое".
Динара
Конечно, ещё бы спикер что-нибудь другое сказал. Понимаю независимые эксперты проводили бы это расследование. А тут своя же гос проверка. Ясна уже позиция государства. Газета уз выразили свое видение ситуации, и судя по комментариям, эту позицию поддерживают многие комментаторы и читатели.
Тимур Абду
Так скомпрометировать заключение комиссии до его оглашения — это уметь надо.
Olim Saidov
Алишеру Кадирову пожелал бы не торопится с обвинениями во лжи и дождатся “заключения комиссии“
Алишер Хурсандов
Кадыров, как и все члены парламента, послушно проголосовал ЗА изменения в Конституции касательно статуса Каракалпакстана, что и привело, в числе прочего, к беспорядкам со смертями людей. Так что уж молчал бы в тряпочку, чтобы не позориться далее..
Kosmos
Вот из-за таких как он “у нас всё хорошо как минимум, а так всё отлично“. Ну да у него и у таких как он нет проблем, они далеко от место событий.