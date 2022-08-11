В четверг утром блогер Никита Макаренко сообщил, что рядом с домом №28 на улице Шота Руставели в Яккасарайском районе Ташкента была повреждена корневая система 4 больших (одно из них больное) и 7 маленьких деревьев.





По его словам, строители вскрыли основания деревьев ещё в июне (на фото выше), а сейчас «экологическое преступление пытаются скрыть, засыпав землей».

Никита Макаренко сообщил, что мужчина, представившийся представителем компании Discovery Invest, «угрожал ему физической расправой, пытался отобрать телефон и хватал за руки».





Корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов побывал на месте происшествия и поговорил с представителями Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, хокимом Яккасарайского района Анваром Сайфутдиновым, представителями Millimetre Construction Company, которая ведёт строительные работы, а также жителями дома №28.

«Зачем трогать деревья?»

Когда журналист прибыл на место в 12:30, сотрудники Госкомэкологии уже оформляли акт о правонарушении. По их словам, при строительных работах рабочие вскрыли основания 7 молодых каштанов в возрасте 2−3 лет и 5 чинар, которым более 50 лет. Молодые деревья были высажены недавно в рамках объявленной президентом общенациональной программы «Яшил макон» («Зелёное пространство»).





Один из сотрудников сказал, что корневая система чинар ушла глубоко в землю, тогда как у молодых каштанов она ещё на поверхности, поэтому, в первую очередь, будут приняты меры по их сохранению. Представители комитета подтвердили, что два молодых дерева «точно повреждены», по остальным необходимо заключение дендрологов. Позже в Ташкентском городском управлении по экологии сообщили, что «корни деревьев были повреждены в той степени, что не прекратят свой рост».

Никита Макаренко сообщил, что строители раскопали основания деревьев месяц назад, но никто не принимал меры по устранению нарушений, пока это не было опубликовано в интернете. По его словам, рабочие начали в срочном порядке засыпать землёй корневую систему 11 августа.





Начальник Главного управления биоразнообразия и охраняемых природных территорий Госкомэкологии Абдурашид Садыков сообщил, что на месте происшествия не было вырубки деревьев, но был нанесён ущерб росту растений и демонтирована система орошения. По данному факту оформлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 79 КоАО (непринятие установленных законодательством мер по охране и сохранению деревьев на территориях, принадлежащих или закрепленных за юридическими лицами / влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 10 до 20 БРВ — от 3 млн до 6 млн сумов).

«Нужно быть объективными. Вот это дерево начало высыхать давно. Будет неправильно связывать это с текущей ситуацией», — заявил он.

Абдурашид Садыков отметил, что по проекту на этой территории планируется построить летнюю веранду. «Во всём мире поддерживают предпринимательство. Здесь будет летняя веранда. Я не против этого, но зачем трогать деревья, открывать их корневую систему? Я тоже не понимаю, зачем нанесли ущерб этим деревьям», — сказал он.





В Госкомэкологии со ссылкой на застройщиков сообщили, что проект обновления фасада дома и строительства летней веранды с кафе якобы планируется презентовать президенту.

Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов сообщил, что дальнейшие работы будут идти под надзором Госкомэкологии. «Вы же знаете, мы защитники природы… Согласен с вами, бывают [такие случаи]. Мы сразу реагируем», — заявил он.

По собственной инициативе, или Благотворительный проект





Представитель Millimetre Construction Company Шахзод сообщил, что компания сама проявила инициативу обновить фасад дома №28 и прилегающую территорию.

«Мы хотели сделать бетонную стяжку рядом с деревьями, чтобы поднять… Мы хотели немного убрать грунт, увидели, что корни вышли. Мы остановили [работы] и сразу закрыли новым грунтом. Сейчас думаем, как аккуратно залить бетон, чтобы не страдали деревья. Затем планируем сделать полив и зелёный газон. Обещаем, что сохраним деревья», — заявил он.

Когда ему был задан вопрос о документах на проект и заказ, он сообщили, что их готовят. «Мы просто от себя делаем. Просто для доброты делаем, для красоты. Кто заказчик? Никто, мы сами», — сказал Шахзод.





В разговор с журналистами вмешался хоким Анвар Сайфутдинов, который подчеркнул, что при работах пострадали корни только одного дерева, остальные не были повреждены.

«Эти строители по неосторожности задели корни дерева, сейчас их [управление экологии] оштрафует. Они получат наказание и выплатят штраф. Хочу объяснить, что это благотворительность от компании Discover Invest. Millimetre Construction Company — это субподрядчик (представитель компании утверждал, что они являются подрядчиком и делают всё по своей инициативе — ред.). Это благотворительный проект, который выполняется в качестве образца. При благотворительности не бывает заказчика», — заявил он.

Хоким Яккасарайского района Анвар Сайфутдинов во время беседы с журналистами и блогерами.

Глава районной администрации добавил, что в настоящее время оформляются документы по проекту, которые предусматривает обновление фасада дома №28. «Самое главное — с людьми проведен диалог, жильцам всё разъяснено», — отметил хоким, указав на стоящих рядом жителей.

Директор Millimetre Construction Company Рустамжон Усманов заявил, что, возможно, ошибся, выполнив работы без получения разрешения. В то же время он сказал: «Я могу выполнять какие угодно работы, потому что это мои деньги. Или я делаю это за счёт ваших карманов?»

Затем хоким попросил представителей Millimetre Construction Company вызвать Жавохира из Discover Invest, чтобы он разъяснил детали проекта.

Обновление фасада здания.

В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» жители дома №28 Тамара Белохатюк и Ирина Спирова сообщили, что строительная компания в первый раз встретилась с жителями 25 мая. Они не были против ремонта, но не соглашались на демонтаж оконных решеток.

«Нас перед фактом поставили. Потом мы согласились,. Потом нам срезали решётки и козырьки. У некоторых срезали решётки, когда их не было дома. У меня маленький ребёнок, я живу на четвертом этаже. Мы только из-за ребенка поставили решетку», — рассказала она.

По словам жителей, работы ведутся уже третий месяц, хотя проект планировалось завершить за полтора месяца.

Демонтированные решетки во дворе дома.

«Теперь работы обещают выполнить до 1 сентября. Мы живём в грязи, пыли. Рабочие едят на территории дома, оставляют свои объедки, контейнеры. Спят на территории. Они купаются из баклажек, раздеваются до трусов. Речь идёт про внутреннюю сторону двора. Но когда вскрылась здесь корневая система деревьев — это уже предел… У нас во дворе валяются демонтированные решетки, кто-то приходит ночью и ворует их. Нам также сказали, что потом нам придётся за свой счёт устанавливать решетки обратно», — сообщила Тамара Белохатюк.

Пожилая женщина, сидевшая на скамейке у дома, заявила, что тоже была против демонтажа решеток. «Я плакала и держалась руками за решетку, но её всё равно срезали. Они валили всё на хокимият», — сказала она.

Фасад дома №40 на улице Бабура.

Жители утверждают, что подрядчик проекта обновления фасада дома №28 будет конкурировать с другим подрядчиком, которые обновлял фасад дома №40 на улице Бабура, которая пересекается с улицей Шота Руставели.

«Кто выиграет конкуренцию, тот и будет делать всю улицу Шота Руставели», — сказали они.

Хоким Анвар Сайфутдинов заявил, что пока не владеет информацией о том, как будет определяться победитель проекта реконструкции улицы Шота Руставели.

«Ещё не готов [проект]. Как будет готово, мы официально всё представим. Преждевременно не могу сказать», — отметил он.

13 июля хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев подписал решение о полной реконструкции улицы Шота Руставели с её благоустройством, созданием дренажной и поливной систем, строительством пешеходных и велодорожек.





Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, компания Discover Invest была зарегистрирована в сентябре 2008 года. Долей в 56,9% владеет Исмаил Исраилов, 43,1% — Абдурасул Захидов, который также является руководителем компании.

Исмаил Исраилов ранее работал директором и замдиректора Akfa Engineering and Management. Он также владеет или владел долями в типографии Kolorpak (36,7%) и телерадиоканале Zo’r TV (50%). Абдурасул Захидов в январе 2020 года был награжден орденом «Дустлик» в качестве директора Discover Invest (строила парки Tashkent City и «Ашхабад», гостиницу Hilton с конгресс-центром, заводы Imzo и Artel, Akfa Medline и другие объекты).

Согласно информационно-поисковой системе «Интеллектуал мулк» Агентства по интеллектуальной собственности, торговым знаком Discover Invest владеет Power Construction Planet (ныне — Discovery Invest), а заявку на регистрацию знака (патента) подавала J-United Group, единственным учредителем которой является хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. Эта компания в общей сложности владела более чем 200 товарных знаков, включая Discovery Invest Akfa. Сейчас их число уменьшилось до 23.

Millimetre Construction Company зарегистрирована в июле 2020 года и занимается строительством нежилых зданий. Учредителем указан Бахтиёр Расулов.

На днях разгорелся скандал в связи с повреждением корней более 100 деревьев в ходе реконструкции улицы Чиланзар в Чиланзарском районе Ташкента. Тревогу также начали бить активисты, среди которых был и Никита Макаренко. По поручению президента хоким и прокурор Чиланзарского района были уволены, а хоким и прокурор Ташкента получили строгий выговор «за безответственное отношение к обязанностям».