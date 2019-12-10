Discover Invest является одной из крупнейших и ведущих компаний в национальном градостроительстве. За 11 лет своего существования ею уже успешно реализовано около сотни масштабных архитектурных проектов. В этом списке парк Tashkent City и Ашхабад, пятизвездочная гостиница Hilton, конгресс-центр, завод Imzo и Artel, Akfa Medline и множество других.

И с каждым годом Discover Invest еще больше расширяет свои возможности, заключает многочисленные договоры с компаниями-гигантами и проводит постоянное повышение квалификации сотрудников. Discover Invest — это слаженная работа более чем тысячи профессионалов высокого класса и мирового уровня, которые часто практикуются в зарубежных компаниях. Поэтому способность решать неординарные задачи — обычное дело для сотрудников.





Компания Discover Invest открыта для дискуссий и приветствует креативные идеи и инновационный подход к выполнению поставленных целей. Продолжается набор сотрудников, желающих стать частью команды, которая вносит огромный вклад в развитие неповторимого архитектурного облика Узбекистана.

Набор производится на следующие вакансии:

производитель работ (прораб);

инженер по строительству;

инженер производственно-технического отдела;

заведующий складом;

материальный бухгалтер и другие строительные профессии.





Специалисты Discover Invest не просто проектируют и строят, а делают город красивее и интереснее, привнося новые стильные штрихи и решения в облик всего государства.

Телефоны для справок: (+998) 71−207−07−00, (+998) 95−475−40−00, (+998) 95−475−20−00.

Отправить резюме можно на e-mail: cv@di.uz

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