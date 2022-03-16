На 21 улице Ташкента будет высажено 10 тысяч взрослых цветковых и лиственных деревьев. Об этом сообщалось в ходе презентации президенту Узбекистана проектов в сфере строительства и озеленения 7 марта.

Речь идёт об улицах Новый Узбекистан, Темура Малика, Дурмон йули, Миро Улугбека, Малой кольцевой автодороге, Мустакиллик, Навои, Истикбол, Ислама Каримова, Афросиаб, Шахрисабз, Ойбека, Бабура, Мехригиё, Кургантепа, Оби хаёт, Шокирарык, Кумарик, Янги Куйлик и Ахангаранском шоссе.





На этих улицах планируется посадка следующих деревьев:

чинара — 1605;

каштан — 537;

сирень — 1200;

ясень — 1200;

тюльпановое дерево — 583;

клён — 501;

яблоня декоративная — 564;

слива декоративная — 570;

вишня декоративная — 300;

груша декоративная — 300;

липа — 1500;

дуб — 1140.

Деревья будут выращиваться методом репикажа для обеспечения прочности корней и прямого роста стволов. Глава государства подчеркнул важность посадки наряду с декоративными и плодовых деревьев, таких как инжир, гранат и хурма, а также создания на улицах навесов из вьющихся растений.

В интервью телеканалу «Узбекистан 24» сотрудник ташкентского хокимията и специалист компании Flowers Garden Мурат Эрмайдан сообщил, что главной особенностью проекта является подход к вопросу озеленения согласно мировым стандартам.





«Сейчас в Ташкенте высаживаются саженцы, но по всему миру практика другая — саженцы сажают только в питомниках, а в городах высаживают уже взрослые деревья. Тогда и тень гарантирована. Кроме того, необходима периодическая пересадка деревьев, тогда корни будут распущенными, это правильный корень, и влаги много не требуется, и крепче дерево», — рассказал он.

По его словам, в Узбекистане принято уделять внимание возрасту деревьев — к примеру, 5-летний ясень или 20-летний дуб, но такой подход «неправильный».





«Важны рост и объём ствола. Есть международные стандарты, которым здоровые деревья должны соответствовать, причём на каждый сорт — отдельный. Уже завезли 10 тысяч деревьев — сорта, которые здесь точно приживутся, из Италии и Турции, а также завезли кустарники», — сказал Мурат Эрмайдан. Диаметр стволов деревьев составляет 18−20 см и 20−25 см, высота — 4−5 м.

В пресс-службе хокимията Ташкента сообщили, что 10 марта на территории «Технопарка» была проведена выставка декоративных деревьев «Яшил макон», где были представлены эти 10 тысяч саженцев.

Фото: Хокимият Ташкента.

Пресс-секретарь Госкомэкологии Бунёд Абдуллаев, посетивший выставку, сообщил «Газете.uz», что саженцы привезла компания Flowers Garden. Сославшись на данные Мурата Эрмайдана, он сказал, что на доставку деревьев из Турции и Италии было потрачено более 30 млрд сумов.

Он отметил, что высадка деревьев на определённых улицах предусмотрена поручением президента, озвученным на совещании 2 февраля. Шавкат Мирзиёев поручил разработать «дорожную карту», подобрать саженцы, подходящие климату каждого района и создать «образцовые улицы» с декоративными и фруктовыми деревьями.

Посадка саженцев, представленных на выставке деревьев. Фото: Хокимият Ташкента.

На сегодняшний день все выставленные деревья были приобретены компаниями, госучреджениями и другими предпринимателями, сказал пресс-секретарь.

Представитель хокимията Ташкента сообщил «Газете.uz», что в ходе выставки компания Artel приобрела 4000 деревьев, которые начала высаживать с помощью специалистов управления благоустройства. В социальных сетях сообщалось, что стоимость одного дерева (сорт не уточняется) составляет 3,85 млн сумов.

По данным хокимията, прошлой осенью в рамках проекта «Яшил макон» было высажено 420 тысяч саженцев, а этой весной планируется высадить ещё 600 тысяч. Отмечается, что эти саженцы уже закупаются из питомников Государственного комитета по лесному хозяйству.

Товарный знак Flowers Garden принадлежит компании Manzarali Gullar va Daraxtlar, зарегистрированной 2 октября 2018 года в Ташкенте. Единственным учредителем является Миртолиб Мирвахитов, который также владеет 30% долей в Flora Stone Project (деятельность по благоустройству; ландшафтное планирование).





Товарный знак Flowers Garden принадлежит компании Durable Management (Durable Group, включающая в себя Durable Beton, Grand Road Tashkent, City Net IT Engineering, Сonstant Chemicals). Её торговым знаком владеет компания хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаев J-United Group.